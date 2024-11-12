Мобілізують з розумовою відсталістю, ВІЛ та туберкульозом: нардеп розкритикував наказ №402

За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка, наказ Міноборони та МОЗ призвів до дивних ситуацій із мобілізацією та проходженням ВЛК, тож треба його переглянути.

Оновлення Міністерством оборони України наказу МОЗ №402, який стосується "обмежено придатних" призвів до того, що до ЗСУ мобілізують осіб із ВІЛ, відкритою формою туберкульозу і розумовою відсталістю. Про це в своєму телеграм-каналі пише народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

"Вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це — повна дурість. Що маємо, мобілізація, ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано, "розумова відсталість такого-то ступеню, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку, тощо", — написав він.

Депутат висловив сподівання, що представники МО та МОЗ приділять увагу цьому наказу. Головною новацією документа є те, що майже повністю скасовано індивідуальну оцінку придатності, коли ВЛК могла обирати між формулюваннями "непридатний" та "обмежено придатний" (а також "обмежено придатний" чи "придатний").

Він також зауважив, що українські працедавці здебільшого не хочуть, щоб їхніх працівників мобілізували, оскільки тоді немає кому працювати.

"ТЦК вже почали обдзвонювати керівників підприємств, кажуть: "Ми знаємо, що бронювання у вас закінчується 14-го, тож чекайте в гості. Юридично ТЦК мають повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Вже маю звернення, працівників одного з елеваторів та підприємства ОПК. Які хоч і критичні, але працівників вже мобілізували. Доходить до того, що керівник їх звільняє та якось переховує, щоб не зупинити роботу підприємств", — написав Олександр Федієнко.

У Генштабі ЗСУ, Міноборони і МОЗ поки що на публікацію Федієнка не відреагували.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська обурилася розмовами навколо мобілізації жінок, оскільки, на її думку, в Україні достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу для призову до ЗСУ.