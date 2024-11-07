"Щоб знали і не билися в істериці": в Раді прокоментували чутки про мобілізацію жінок

Депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська обурилася розмовами навколо мобілізації жінок, оскільки, на її думку, в Україні достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу для призову до ЗСУ.

Законодавством в Україні передбачена мобілізація жінок тільки за власним бажанням, але вони мають проходити військову підготовку. Про це в коментарі "24 каналу" сказала Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За її словами, жінки, які мають військово-облікові спеціальності, зокрема медики, мали оновити свої дані та стати видимими для ЗСУ. Але примусово "з вулиці" їх ніхто не мобілізуватиме.

"Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це — нонсенс. Зокрема, я давно говорила про те, що має бути один підхід для чоловіків і жінок, але моя позиція полягала в наступному: жінки, так само як і хлопці, віком 18 – 25 років мають обов'язково проходити або базову військову підготовку, або йти на військову кафедру і ставати військовозобов'язаними", – пояснила Бобровська.

Вона вважає, що такий досвід у жінок має бути на випадок будь-якого вторгнення.

"Щоб жінки знали, як поводитися, не билися в істериці, не робили зайвих рухів тощо, щоб суспільство було підготовлено. Це також елемент такого загальнонаціонального концепту національного спротиву. В цьому немає нічого страшного і таким чином ми як суспільство готуємося до викликів воєнних", – каже депутатка.

Депутатка зазначила, що її дивують розмови навколо мобілізації жінок, оскільки в Україні достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу для того, щоб призвати до лав ЗСУ.

"Про примусову мобілізацію жінок взагалі мова не йде і ця тема абсолютно штучно підігрівається", – резюмувала Бобровська.

Нагадаємо, що в Україні у зв'язку з повномасштабною війною триває загальна мобілізація. Вона торкнеться і жінок певних професій.