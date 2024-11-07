"Чтобы знали и не бились в истерике": в Раде прокомментировали слухи о мобилизации женщин

Депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская возмутилась разговорами вокруг мобилизации женщин, поскольку, по ее мнению, в Украине достаточно мужского мобилизационного ресурса для призыва в ВСУ.

Законодательством в Украине предусмотрена мобилизация женщин только по собственному желанию, но они должны проходить военную подготовку. Об этом в комментарии "24 каналу" сказала Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По ее словам, женщины, которые имеют военно-учетные специальности, в частности медики, должны были обновить свои данные и стать видимыми для ВСУ. Но принудительно "с улицы" их никто не будет мобилизовать.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это — нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, так же как и ребята, в возрасте 18 — 25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", — пояснила Бобровская.

Она считает, что такой опыт у женщин должен быть на случай любого вторжения.

"Чтобы женщины знали, как себя вести, не бились в истерике, не делали лишних движений и т.д., чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного и таким образом мы как общество готовимся к вызовам военных", — говорит депутат.

Депутат отметила, что ее удивляют разговоры вокруг мобилизации женщин, поскольку в Украине достаточно мужского мобилизационного ресурса для того, чтобы призвать в ряды ВСУ.

"О принудительной мобилизации женщин вообще речь не идет и эта тема абсолютно искусственно подогревается", — резюмировала Бобровская.

Напомним, что в Украине в связи с полномасштабной войной продолжается всеобщая мобилизация. Она коснется и женщин определенных профессий.