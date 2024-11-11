На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области пограничники задержали двух беглецов (видео)

По информации ведомства, один из нарушителей пытался переплыть реку, а другой хотел вернуться обратно незамеченным. Однако достичь цели не удалось ни одному.

Пограничники Могилев-Подольского отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПС) задержали двух местных жителей, которые решили пересечь государственную границу с помощью надувных матрасов. Об этом сообщает ГПС.

"Технические средства зафиксировали движение двух мужчин в направлении границы, а точное местонахождение пловцов помог определить квадрокоптер. На момент разоблачения они уже были готовы к "заплыву" через Днестр", — говорится в сообщении.

Когда мужчины поняли, что они обнаружены, они выбрали разные тактики. Один из нарушителей все же решил на матрасе переплыть через реку, а другой попытался вернуться в тыл незамеченным, однако ни одному не удалось сделать запланированное.

"Услышав звук двигателя катера, пловец покинул матрас и бросился бежать по мели обратно к украинскому берегу, тщетно пытаясь избежать встречи со стражами границы, но его быстро задержали. Тем временем другой нарушитель, пытаясь избежать преследования, попытался убежать по суше, однако пограничники остановили его предупредительными выстрелами вверх", — добавили в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что на обоих нарушителей были составлены административные протоколы по части 2 статьи 204-1 и статьи 185-10 КУоАП. Дела направлены в суд для принятия правовых решений.

Напомним, в конце октября возле границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте. Отныне за содеянное он будет отвечать перед судом.

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