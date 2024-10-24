Сам позвонил пограничникам: мужчина хотел незаконно пересечь границу, но чуть не утонул (фото)

В ГПСУ сообщили, что мужчина заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться. Теперь ему придется ответить перед судом.

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У границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Отмечается, что в ночь на 24 октября произошел звонок на горячую линию Государственной пограничной службы Украины, куда обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области. Он заявил, что хочет сдаться пограничникам. Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию.

Как оказалось, уклонист заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться. По координатам, предоставленным нарушителем, пограничники выяснили, что он находится на участке ответственности отделения инспекторов пограничной службы "Горонглаб".

Мужчина попытался пересечь границу, но чуть не утонул Фото: ГПСУ

В сообщении сказано, что вскоре группа реагирования нашла мужчину. Он вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болот. Пограничники извлекли нарушителя из воды. Его доставили в пограничное подразделение, снабдили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.

В ГПСУ заявили, что теперь мужчине придется ответить перед судом за попытку незаконно пересечь государственную границу Украины.

Напомним, в госпогранслужбе рассказали об изменении стратегии российских ДРГ на границе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, если сравнивать с предыдущими периодами — активность вражеских диверсантов значительно снизилась, но они пытаются навредить другим способом.

Также в ГПСУ рассказали, как украинцы бегут через Тису. Река Тиса известна холодной водой, но переплыть ее решаются даже зимой. Пограничница Леся Федорова вспомнила забавный случай, когда крепкий мужчина надел перед побегом нарукавники с розовыми фламинго.