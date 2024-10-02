Минируют территорию: в ГПСУ рассказали об изменении стратегии российских ДРГ на границе

По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, если сравнивать с предыдущими периодами — активность вражеских диверсантов значительно снизилась, но они пытаются навредить другим способом.

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Украинские пограничники заметили некоторые изменения в поведении российских диверсантов на границе. Атак стало меньше, но есть нюанс. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, российские диверсионно-разведывательные группы никуда не пропали и время от времени пытаются атаковать, хоть их активность в последнее время действительно значительно снизилась.

Украинские защитники заметили, что попытки прорыва границы практически не фиксируются, но россияне пытаются навредить украинской стороне иначе. Речь идет о попытках минирования врагом некоторых направлений.

"Что касается попыток захода на нашу территорию ДРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами", – заявил Андрей Демченко.

Напомним, 1 августа сообщалось, что собака помогла Силам обороны найти и уничтожить российских диверсантов. В 32-й ОМБр поделились, что операторы дронов долго не могли найти бойцов противника, однако внезапно на пути появился хаски, который и остановился рядом с отверстием в земле — там прятались россияне.

21 июля сообщалось, что в составе российских ДРГ начали появляться женщины и действовали они на Донбассе. По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, россиянки начали фиксироваться в районе Часового Яра и Торецка.