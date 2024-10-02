Мінують територію: у ДПСУ розповіли про зміну стратегії російських ДРГ на кордоні

За словами речника прикордонного відомства Андрія Демченка, якщо порівнювати з попередніми періодами — активність ворожих диверсантів значно знизилася, але вони намагаються нашкодити в інший спосіб.

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Українські прикордонники помітили деякі зміни в поведінці російських диверсантів на кордоні. Атак стало менше, але є нюанс. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, російські диверсійно-розвідувальні групи нікуди не пропали і час від часу намагаються атакувати, хоч їхня активність останнім часом справді значно знизилася.

Українські захисники помітили, що спроби прориву кордону практично не фіксуються, але росіяни намагаються нашкодити українській стороні інакше. Йдеться про спроби мінування ворогом деяких напрямків.

"Що стосується спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася порівняно з попередніми періодами", — заявив Андрій Демченко.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що собака допоміг Силам оборони знайти та знищити російських диверсантів. У 32-й ОМБр поділилися, що оператори дронів довго не могли знайти бійців супротивника, проте раптово на шляху з'явився хаскі, який і зупинився поруч з отвором у землі — там ховалися росіяни.

21 липня повідомлялося, що у складі російських ДРГ почали з'являтися жінки та діяли вони на Донбасі. За словами спікера ОСГВ "Хортиця" Назара Волошина, росіянки почали фіксуватися в районі Часового Яру і Торецька.