Река тщетных надежд и фатальных последствий: в ГПСУ рассказали, как украинцы бегут через Тису
Река Тиса известна холодной водой, но переплыть ее решаются даже зимой. Пограничница Леся Федорова вспомнила забавный случай, когда крепкий мужчина надел перед побегом нарукавники с розовыми фламинго.
Пограничники обнаруживают не менее 5 попыток украинцев переплыть Тису в неделю. Об этом в комментарии "ТСН" рассказала пресс-секретарь Мукачевского отряда ГПСУ Леся Федорова.
"Есть недели, когда нарушители пытаются преодолеть Тису. Сейчас больше попыток — через горный участок", — отметила она.
Представительница ГПСУ объяснила, что Тиса граничит с Венгрией и Румынией, общая длина речного участка границы — 120 километров. Попытки украинцев переплыть водоем не прекращаются даже зимой. Однако вода в Тисе холодная даже летом, ведь речь идет о горной реке. Поэтому у нарушителей происходят спазмы мышц и они тонут.
Федорова поделилась, что некоторые случаи даже выглядят довольно комично. В частности, один из нарушителей попытался преодолеть Тису в детских надувных нарукавниках с розовыми фламинго. Сам он при этом — крепкий по телосложению, что подчеркивало забавность ситуации.
Другой мужчина также был довольно крепким, но для побега за границу выбрал надувной детский круг с красочным цветочным принтом.
Пограничница рассказала, что случалось, украинцы пытались нелегально сбежать за границу и оказывались в беде. В частности, силы оставляли беглецов, и они получали переохлаждение.
"Был случай, когда наши пограничники спасли мужчину, руки которого уже начали синеть от холода. Мужчина нуждался в помощи, он был спасен", — вспомнила она.
Федорова отметила, что попытка бегства из страны ведет к административной и уголовной ответственности. Кроме того, это — опасно. Только за 2024 год, по данным ГСЧС, было обнаружено 21 утопленника. Всего с начала полномасштабной войны из Тисы вытащили уже более 40 тел.
Напомним, украинец женился и спланировал поездку в гости "к теще". Однако, как выяснилось, имени своей гостеприимной родственницы мужчина даже не знал.
10 сентября стало известно, что украинский голкипер Денис Шелихов два месяца тренировался плавать с ластами, чтобы переплыть Тису. Сбежав из страны, спортсмен подписал контракт с белорусским ФК.