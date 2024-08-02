Боятся больше оружия: как служебные собаки ГПСУ ловят возле Тисы беглецов (видео)

Собаки помогают пограничникам находить нарушителей, которые прячутся ночью среди местности и которых не заметно в тепловизор.

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Уклонистов, которые пытаются переплыть реку Тису, пограничникам Мукачевского отряда помогают задерживать служебные собаки. Об этом говорится в сюжете "Новости. LIVE".

Перед тем, как давать соответствующую команду, пограничники сначала предупреждают беглецов, что спустят служебную собаку с поводка, — рассказал служащий ГПСУ Валентин, добавив, что пес знает, как ему действовать.

Обычно, желающие незаконно пересечь Тису, пугаются собак и сразу ложатся на землю. Но если они продолжают убегать, — пес может ловить человека, хватая за руки и ноги.

"Хватают за конечности клыками, вцепляются, кусают, и это действительно опасно", — подчеркнул пограничник.

Иногда беглецы даже больше боятся собак, чем предупредительного выстрела в воздух.

"Собаки очень сильно кусаются. Пока я добегу, его собака догонит гораздо быстрее", — отметил пограничник-кинолог.

Также собаки помогают находить людей, которые ночью прячутся среди леса, деревьях, кустах или камышах, и их не заметно через тепловизор.

Напомним, река на границе с Венгрией и Румынией несет смертельную опасность для тех, кто ее пытается переплыть. Но количество желающих пересечь Тису только растет, констатировали пограничники в начале мая.

19 мая военнослужащий Госпогранслужбы открыл огонь по человеку, который хотел нелегально пересечь границу и попасть в Молдову.