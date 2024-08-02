Бояться більше за зброю: як службові собаки ДПСУ ловлять біля Тиси втікачів (відео)

Собаки допомагають прикордонникам знаходити порушників, які ховаються вночі серед місцевості і яких не помітно у тепловізор.

Related video

Ухилянтів, які намагаються переплисти річку Тису, прикордонникам Мукачівського загону допомагають затримувати службові собаки. Про це йдеться у сюжеті "Новини. LIVE".

Перед тим, як давати відповідну команду, охоронці кордону спочатку попереджають втікачів, що спустять службового собаку з поводка, — розповів службовець ДПСУ Валентин, додавши, що пес знає, як йому діяти.

Зазвичай, охочі незаконно перетнути Тису, лякаються собак й одразу лягають на землю. Але якщо вони продовжують тікати, — пес може ловити людину, хапаючи за руки та ноги.

"Хапають за кінцівки іклами, вчіплюються, кусають, і це справді небезпечно", — наголосив прикордонник.

Інколи втікачі навіть більше бояться собак, ніж попереджувального пострілу в повітря.

"Собаки дуже сильно кусаються. Поки я добіжу, його собака наздожене набагато скорше", — зазначив прикордонник-кінолог.

Також собаки допомагають знаходити людей, які вночі ховаються серед лісу, деревах, кущах чи очереті, і їх не помітно через тепловізор.

Нагадаємо, річка на кордоні з Угорщиною та Румунією несе смертельну небезпеку для тих, хто її намагається переплисти. Але кількість охочих перетнути Тису лише зростає, констатували прикордонники на початку травня.

19 травня військовослужбовець Держприкордонслужби відкрив вогонь по людині, яка хотіла нелегально перетнути кордон і потрапити до Молдови.