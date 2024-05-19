В Винницкой области пограничники открыли огонь по нелегалу, который бежал в Молдову, — СМИ

Сообщается, что мужчина оказал силовикам сопротивление и, применив газовый баллончик, пытался завладеть табельным оружием одного из солдат ГПСУ.

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На границе с Молдовой произошел инцидент. Военнослужащий украинской Госпогранслужбы открыл огонь по человеку, который хотел нелегально пересечь границу и попасть в Молдову. Об этом сообщает канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в ГПСУ.

"Происшествие случилось вчера около 15:00. В поселке Болган пограничники заметили мужчину, который пытался пересечь границу вне пункта пропуска. Во время задержания мужчина оказал сопротивление", — говорится в публикации.

Далее сообщается, что между нелегалом и пограничниками завязалась драка, во время которой мужчина якобы ударил одного из сотрудников ГПСУ, затем применил газовый баллончик и пытался в потасовке отобрать у пограничника табельно оружие.

По версии силовиков, в это время один из пограничников сделал два предупредительных выстрела, после чего выстрелил по ногам мужчине.

Позже выяснилось, что 34-летний задержанный оказался жителем Киева. После инцидента его доставили в больницу в городе Крыжопль, который расположен в 37 км от места происшествия.

Фото: Google Maps

Также отмечается, что по факту происшествия было открыто два уголовных производства. Первое — за препятствование законным действиям представителям власти. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит срок до двух лет лишения свободы. Второе производство открыто сотрудниками ДБР против солдат ГПСУ по факту превышения служебных полномочий.

Отметим, что на момент публикации официальные источники об инциденте на молдавской границе не сообщали.

Напомним, аналогичный инцидент произошел 15 мая, когда во время патрулирования украинские пограничники заметили человека, который двигался к границе с Румынией. В ходе преследования нелегала солдаты открыли огонь, после чего мужчина был обнаружен со смертельными ранениями в области головы.