Річка марних надій та фатальних наслідків: у ДПСУ розповіли, як українці тікають через Тису

Річка Тиса відома холодною водою, але переплисти її наважуються навіть взимку. Прикордонниця Леся Федорова згадала кумедний випадок, коли кремезний чоловік начепив перед втечею нарукавники з рожевими фламінго.

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Прикордонники виявляють щонайменше 5 спроб українців переплисти Тису на тиждень. Про це у коментарі "ТСН" розповіла речниця Мукачівського загону ДПСУ Леся Федорова.

"Є тижні, коли порушники намагаються подолати Тису. Зараз більше спроб — через гірську ділянку", — зазначила вона.

Представниця ДПСУ пояснила, що Тиса межує з Угорщиною та Румунією, загальна довжина річкової ділянки кордону — 120 кілометрів. Спроби українців переплисти водойму не припиняються навіть взимку. Однак вода у Тисі холодна навіть влітку, адже йдеться про гірську річку. Через це у порушників стаються спазми м’язів і вони тонуть.

Федорова поділилась, що деякі випадки навіть на вигляд доволі комічні. Зокрема, один із порушників спробував подолати Тису у дитячих надувних нарукавниках із рожевими фламінго. Сам він водночас — кремезний за статурою, що підкреслювало кумедність ситуації.

Інший чоловік також був доволі кремезним, але для втечі за кордон обрав надувний дитячий круг з барвистим квітковим принтом.

Фото, зроблене прикордонниками Фото: ДСНС

Прикордонниця розповіла, що траплялося, як українці намагалися нелегально втекти за кордон і опинялись у біді. Зокрема, сили залишали втікачів і вони зазнавали переохолодження.

"Був випадок, коли наші прикордонники врятували чоловіка, руки якого вже почали синіти від холоду. Чоловік потребував допомоги, він був врятований", — згадала вона.

Федорова наголосила, що спроба втечі з країни веде до адміністративної та кримінальної відповідальності. Окрім того, це — небезпечно. Лише за 2024 рік, за даними ДСНС, було виявлено 21 потопельника. Загалом з початку повномасштабної війни з Тиси витягнули вже понад 40 тіл.

Нагадаємо, українець одружився та спланував поїздку в гості "до тещі". Однак, як з’ясувались, імені своєї гостинної родички чоловік навіть не знав.

10 вересня стало відомо, що український голкіпер Денис Шеліхов два місяці тренувався плавати з ластами, щоб переплисти Тису. Втікши з країни, спортсмен підписав контракт з білоруським ФК.