Не знав навіть імені: українець одружився, щоб виїхати "до тещі" (фото)

Прикордонники натрапили на "молодят", які не змогли відповісти на елементарні запитання. Виявилось, що вони їдуть в гості, але навіть не визначились, до кого.

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Українець знайшов спосіб втекти від загальної мобілізації, але дещо прорахувався. Деталями 16 вересня поділилась пресслужба Державної прикордонної служби України.

23-річний житель Івано-Франківської області вирішив виїхати за кордон. Для цього він одружився з 19-річною харків’янкою, яка має статус особи інвалідністю II групи. У ДПСУ наголосили, що створювати сім’ю пара не збиралась, шлюб був фіктивним.

"Молодята" спланували поїздку за кордон. Щоправда, з тим, до кого вони вирушають, так і не визначились — чи то "до тещі", чи то "до мами".

Пара збиралась "в гості" в Італію, але їхні плани зруйнували прикордонники. Їх насторожило, що "подружжя" не змогло дати відповідей навіть на "низку логічних запитань". Зокрема, імені своєї гостинної тещі чоловік, як з’ясувалось, навіть не знав.

"Тож перетнути кордон не вдалося, а про ознаки кримінального правопорушення прикордонники повідомили Нацполіцію", — підсумувала пресслужба.

Фото "подружжя", яке збиралось виїхати з країни Фото: ДПСУ

Нагадаємо, українські прикордонники не вперше стикаються з неординарними шлюбами. Зокрема, раніше повідомлялось, що українець одружився з власною тещею. "Молодята" оформили шлюб та збирались їхати за кордон нібито на лікування.

Також у ДПСУ повідомляли, що українець ледь не загинув, намагаючись втекти в Румунію. 21-річний вінничанин блукав у горах, відбивався від хижаків та пив отруйну воду. В цей час його батько хвилювався за сина, тож вирішив звернутися до прикордонників.