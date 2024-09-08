Вовки, ведмеді та отруєння: українець тікав до Румунії через гори і ледь не помер (відео)

За даними прикордонників, операція з порятунку 21-річного жителя Вінниці тривала 11 годин. Порушник 4 дні блукав горами без води, їжі та зв'язку. Його знайшли за 50 метрів від кордону і все завдяки "наводці" від батька.

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В Україні триває воєнний стан і у зв'язку з цим для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 діють обмеження на виїзд за кордон. Це не зупиняє деяких громадян і вони ризикуючи життям намагаються порушити закон. Про один із таких випадків розповіли в Державній прикордонній службі України.

Стався інцидент на Закарпатті з 21-річним хлопцем із Вінниці. Він кілька днів блукав горами, адже намагався потрапити до Румунії у незаконний спосіб і ледь не загинув.

Усі дні своєї "мандрівки" українець тримав зв'язок із батьком, проте в один момент перестав виходити на зв'язок. Тоді той і вирішив зателефонувати прикордонникам, щоб ті знайшли і врятували його сина.

У результаті порушника знайшли замерзлим, голодним і зневодненим. Рятувальники дали йому води, їжі та зігріли поруч із багаттям. На місцевості, де перебував українець, температура повітря вночі опускалася до 6 градусів тепла, до чого той виявився не готовий.

"Надивившись у соцмережах відео-інструктажів про гірські походи, чоловік задумав незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Закупив необхідний інвентар, одяг і взуття, газовий балончик для приготування їжі. "Мандрівник" зізнається, що самому в горах було страшно, адже впродовж мандрівки кілька разів ледь не став жертвою диких звірів. Якась тварина навіть намагалася напасти, її вдалося відлякати ліхтариком. Обійти ведмедів молодику допомагав вітер, також бути обережним змушували вовчі сліди", — йдеться в повідомленні.

Додатковою перешкодою став той факт, що житель Вінниці отруївся водою, яку пив із джерел. Після цього він півтора дня нічим не харчувався, що лише погіршило його стан.

21-річний чоловік був близький до своєї мети, однак за 50 метрів від кордону з Румунією його зустріли прикордонники, які його і знайшли. Здаватися він не хотів, тож якомога довше ховався від дронів і гелікоптера, які його відстежували. Знайти хлопця вдалося завдяки "наводці" від батька, який переживав за зниклого сина. Рятувальна операція тривала 11 годин.

"Гріючись, знайдений чоловік зізнався, що мандрівка виявилася набагато складнішою та дуже ризикованою, ніж він собі уявляв, і запевнив, що вдруге на таку мандрівку не наважиться. І це він ще не знав, що по інший бік кордону важкопрохідна скеляста місцевість", — продовжили в ДПСУ.

У результаті чоловіка доставили до прикордонного підрозділу та склали протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Правову оцінку його діям вже незабаром надаватиме суд.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що 5 ухильників намагалися пробратися в Білорусь через замінований ліс. За даними прикордонників, у Рівненській області вдалося не просто зловити порушників закону під час спроби перетину кордону, а й врятувати їм життя. Територія замінована з початку повномасштабного вторгнення.