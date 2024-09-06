Бігли замінованим лісом: 5 ухилянтів намагалися пробратися до Білорусі, — ДПСУ (відео)

За даними прикордонників, у Рівненській області вдалося не просто зловити порушників закону під час спроби перетину кордону, а й врятувати їм життя. Територія замінована з початку повномасштабного вторгнення.

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В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, у зв'язку з чим запроваджені обмеження на перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Цього разу група чоловіків намагалися незаконно пробратися до Білорусі. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Військовозобов'язані громадяни намагалися покинути територію України через заміновану частину Рівненської області. У такий спосіб вони намагалися пробратися до Білорусі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як прикордонники наздоганяють порушників, які намагалися перебратися через кордон. У результаті їх зловили.

Представники ДПСУ не просто не дали їм втекти за кордон, а й врятували життя людям. Річ у тім, що прикордонна територія Рівненської області після початку повномасштабної війни була замінована.

"Вкотре застерігаємо потенційних порушників від подібних дій. Адже організаторам таких "подорожей" не важлива безпека своїх "клієнтів", — написали в ДПСУ.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що на Закарпатті затримали голову ВВК, який допомагав ухилянтам виїхати з країни. Правоохоронці стверджують, що підозрювані мали виготовити неправдиві документи, на підставі яких військовозобов'язаних визнавали непридатними до служби в армії. Голова ВВК отримав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

15 серпня повідомлялося, що прикордонника-кінолога спіймали на переправленні військовозобов'язаних до Європи. Посадовець Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України вирішив допомогти чоловіку призовного віку незаконно покинути територію України. Свої послуги він оцінив у 21 тисячу євро.