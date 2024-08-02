Спланував маршрут до Молдови за $10 000: ДПСУ затримала "провідника" ухилянтів (фото)

За даними прикордонників, організатор незаконної схеми мав координувати подальші дії двох "клієнтів" під час перетину кордону.

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За винагороду у $10 000 чоловік гарантував двом громадянам України призовного віку доставити їх "за кордон без обмежень", проте був упійманим разом з ухилянтами. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"46-річного киянина, який обіцяв безперешкодно переправити двох чоловіків до Молдови, затримали прикордонники-оперативники. "Клієнти" мали заплатити за послугу по $10 000 кожен", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали організатора схеми із перетину кордону Фото: ДПСУ

У Держприкордонслужбі уточнили, що за цю суму організатор надав чоловікам спланований маршрут та мав координувати їхні подальші дії.

"Порушники навіть встигли розрахуватися, проте за кордон так і не потрапили. На них складено адмінпротоколи", — підкреслили в ДПСУ.

Прикордонники затримали організатора схеми із перетину кордону Фото: ДПСУ

Організатору незаконної схеми з перетину кордону загрожує кримінальна відповідальність.

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