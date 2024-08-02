Спланировал маршрут в Молдову за $10 000: ГПСУ задержала "проводника" уклонистов (фото)

По данным пограничников, организатор незаконной схемы должен был координировать дальнейшие действия двух "клиентов" при пересечении границы.

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За вознаграждение в $10 000 мужчина гарантировал двум гражданам Украины призывного возраста доставить их "за границу без ограничений", однако был пойман вместе с уклонистами. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"46-летнего киевлянина, который обещал беспрепятственно переправить двух мужчин в Молдову, задержали пограничники-оперативники. "Клиенты" должны были заплатить за услугу по $10 000 каждый", — говорится в сообщении.

Пограничники задержали организатора схемы по пересечению границы Фото: ДПСУ

В Госпогранслужбе уточнили, что за эту сумму организатор предоставил мужчинам спланированный маршрут и должен был координировать их дальнейшие действия.

"Нарушители даже успели рассчитаться, однако за границу так и не попали. На них составлены админпротоколы", — подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники задержали организатора схемы по пересечению границы Фото: ДПСУ

Организатору незаконной схемы по пересечению границы грозит уголовная ответственность.

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Напомним, 29 июля представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что ограничения по пересечению границы во время усиления мобилизации не касаются военнообязанных женщин.

1 августа бойцы пограничного отряда "Месть" уничтожили российский пункт управления, откуда руководили полетами дронов.