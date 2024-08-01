Пограничники уничтожили пункт управления дронами россиян (видео)
В Госпогранслужбе также сообщили, что украинским защитникам удалось уничтожить личный состав и военную технику оккупантов.
Бойцы пограничного отряда "Помста" уничтожили российский пункт управления, откуда руководили полетами дронов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Пограничники "Помсты" уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом и вооружение противника", — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе уточнили, что в результате поражения пункта управления беспилотников ликвидирован один оккупант, еще двое — получили ранения.
Также пограничники обнародовали видео, на котором видно, как дрон, которым руководит украинский защитник, попадает в пункт, откуда ведется управление вражескими беспилотниками.
Кроме того, операторы FPV-дронов подразделения "Феникс" повредили:
- две вражеские пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- пушку МТ-12 "Рапира";
- МТ-ЛБ.
Видео уничтожения вражеской техники также присутствует на обнародованных ГПСУ кадрах.
Напомним, 12 июля пограничники Луганского отряда "Помста" уничтожили в Серебрянском лесу два вражеских укрытия с личным составом и полевой склад боекомплекта.
30 июля Госпогранслужба сообщила, что задержали трех иностранцев, которые прятались в подсолнухах и кукурузе.