Пограничники уничтожили пункт управления дронами россиян (видео)

В Госпогранслужбе также сообщили, что украинским защитникам удалось уничтожить личный состав и военную технику оккупантов.

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Бойцы пограничного отряда "Помста" уничтожили российский пункт управления, откуда руководили полетами дронов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники "Помсты" уничтожили пункт управления БпЛА с личным составом и вооружение противника", — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что в результате поражения пункта управления беспилотников ликвидирован один оккупант, еще двое — получили ранения.

Также пограничники обнародовали видео, на котором видно, как дрон, которым руководит украинский защитник, попадает в пункт, откуда ведется управление вражескими беспилотниками.

Кроме того, операторы FPV-дронов подразделения "Феникс" повредили:

две вражеские пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

пушку МТ-12 "Рапира";

МТ-ЛБ.

Видео уничтожения вражеской техники также присутствует на обнародованных ГПСУ кадрах.

Напомним, 12 июля пограничники Луганского отряда "Помста" уничтожили в Серебрянском лесу два вражеских укрытия с личным составом и полевой склад боекомплекта.

30 июля Госпогранслужба сообщила, что задержали трех иностранцев, которые прятались в подсолнухах и кукурузе.