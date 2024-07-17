Начали с "Мести": боевые бригады ГПСУ расширятся на роту ударных БПЛА (видео)

Герой Украины Дмитрий Олексюк создаст подразделение ударных дронов в составе бригады "Помста" ГПСУ. Вскоре опыт бригады распространят на другие боевые части, заявил начальник Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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Боевые бригады Государственной пограничной службы (ГПСУ) на фронте показали, что умеют эффективно обезвреживать подразделения ВС РФ. Вскоре командование усилит способности бойцов и создаст в каждой бригаде роту ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК). Об изменениях в структуре ГПСУ рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, говорится на странице Facebook ведомства.

В заметке указано, что Дейнеко встретился с бойцами боевой бригады "Помста", которая удерживает линию фронта на Бахмутском направлении. Глава ГПСУ заявил, что на базе 3 пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса будет создано подразделение ударных беспилотников. После этого опыт распространят на остальные отряды Госпогранслужбы, которые участвуют в боях.

"Вы показали, на что вы способны. Конвейер по превращению плохих россиян в хороших россиян у вас работает. На базе вашей бригады принято решение создать первые подразделение РУБАК Госпогранслужбы", — сказал чиновник.

На странице Facebook 3 пограничного отряда можно узнать, что командир уже начал набирать бойцов в подразделение ударных дронов. Украинцев приглашают на должности операторов БПЛА, инженеров, саперов. Устройства, которыми будут наносить удары по ВС РФ — это "FPV, ночные бомберы, легкие разведывательные БпЛА". Указывается, что РУБАК будет создавать Герой Украины Дмитрий Олексюк, который с первых дней вторжения находится на линии фронта.

Отметим, ранее Фокус писал о примерах применения дронов разных типов бойцами Сил обороны. Например, в июне одна из бригад ГПСУ применила БПЛА, чтобы сбить российский разведывательный беспилотник. Для этого оператор направил устройство "на таран" и не дал Zala шпионить за украинскими позициями. В мае удалось "посадить" барражирующий боеприпас "Ланцет", вооруженный машинным зрением. Спецоперацию провели бойцы 3 пограничного отряда, который вскоре превратится в РУБАК в составе бригады "Помста".

Напоминаем, 17 июля командир роты 8 полка ССО с позывным "Симба" рассказал журналистам об ошибках, которые иногда допускаются на фронте. Между тем представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал слова главы разведки Кирилла Буданова относительно нового наступления ВС РФ на севере.