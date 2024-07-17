Почали з "Помсти": бойові бригади ДПСУ розширяться на роту ударних БПЛА (відео)

Герой України Дмитро Олексюк створить підрозділ ударних дронів у складі бригади "Помста" ДПСУ. Незабаром досвід бригади поширять на інші бойові частини, заявив начальник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

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Бойові бригади Державної прикордонної служби (ДПСУ) на фронті показали, що уміють ефективно знешкоджувати підрозділи ЗС РФ. Незабаром командування підсилить спроможності бійців і створить у кожній бригаді роту ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК). Про зміни у структурі ДПСУ розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, ідеться на сторінці Facebook відомства.

У дописі вказано, що Дейнеко зустрівся з бійцями бойової бригади "Помста", яка утримує лінію фронту на Бахмутському напрямку. Голова ДПСУ заявив, що на базі 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса буде творено підрозділ ударних безпілотників. Після цього досвід поширять на решту загонів Держприкордонслужби, які беруть участь у боях.

"Ви показали, на що ви здатні. Конвеєр з перетворення поганих росіян на хороших росіян у вас працює. На базі вашої бригади прийнято рішення створити перші підрозділ РУБАК Держприкордонслужби", — сказав посадовець.

На сторінці Facebook 3 прикордонного загону можна дізнатись, що командир вже почав набирати бійців до підрозділу ударних дронів. Українців запрошують на посади операторів БПЛА, інженерів, саперів. Пристрої, якими завдаватимуть удари по ЗС РФ — це "FPV, нічні бомбери, легкі розвідувальні БпЛА". Вказується, що РУБАК буде створювати Герой України Дмитро Олексюк, який з перших днів вторгнення перебуває на лінії фронту.

Зазначимо, раніше Фокус писав про приклади застосування дронів різних типів бійцями Сил оборони. Наприклад, у червні одна з бригад ДПСУ застосувала БПЛА, щоб збити російський розвідувальний безпілотник. Для цього оператор спрямував пристрій "на таран" і не дав Zala шпигувати за українськими позиціями. У травні вдалось "посадити" баражувальний боєприпас "Ланцет", озброєний машинним зором. Спецоперацію провели бійці саме 3 прикордонного загону, який незабаром перетвориться на РУБАК у складі бригади "Помста".

Нагадуємо, 17 липня командир роти 8 полку ССО із позивним "Сімба" розповів журналістам про помилки, які інколи допускаються на фронті. Тим часом представник ГУР Міноборони Андрій Юсов прокоментував слова голови розвідки Кирила Буданова щодо нового наступу ЗС РФ на півночі.