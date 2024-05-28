Українські прикордонники збили небезпечний дрон "Ланцет" ЗС РФ: що від нього залишилося (фото)

Російські баражувальні боєприпаси "Ланцет" мають машинний зір і можуть знищувати точним ударом майже будь-яку військову техніку.

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Прикордонники бригади "Помста" знищили безпілотний баражувальний боєприпас "Ланцет" Збройних сил Російської Федерації в Донецькій області. Про це повідомила в Facebook пресслужба 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса.

Повідомляється, що "Ланцет" знешкодили військовослужбовці підрозділу "Фенікс" за допомогою стрілецької зброї. Українські захисники також показали фото уламків російського безпілотника.

Уламки БПЛА "Ланцет" Фото: Луганський прикордонний загін

Чим небезпечні російські "Ланцети"

"Ланцет" — це боєприпас, що баражує, з двома Х-подібними крилами, з вбудованою системою наведення і вибухівкою. Спочатку розробники представили дві версії: "Ланцет-1" з бойовою частиною вагою 1 кг і "Ланцет-3" з боєголовкою вагою 3 кілограми. У разі точного влучання такої кількості вибухівки достатньо, щоб вивести з ладу майже будь-яку військову техніку. Окупанти почали масово використовувати "Ланцети" наприкінці 2022 року, атакуючи, зокрема, цілі за десятки кілометрів від лінії фронту.

ЗС РФ застосовують "Ланцети" за таким принципом: спочатку розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10", Zala і SuparCam виявляють цілі з великої висоти і передають їхні координати ударним підрозділам, потім російські військові запускають по них "Ланцет", який виглядає потрібний об'єкт за допомогою камери, а потім наводиться і пікірує вниз зі швидкістю до 300 кілометрів на годину.

Запуск "Ланцета" Фото: Скриншот

"У росіян є конкретна модель, що задовольняє безліч вимог у бою, і це відносно боєздатна система, яка постійно вдосконалюється. Саме тому українці публічно заявляють про її небезпеку", — зазначив у розмові з Kyiv Independent американський експерт із робототехніки та БПЛА Семюел Бендетт.

У Центрі досліджень трофейного і перспективного озброєння Генштабу ЗСУ зазначили, що у "Ланцета" точно є машинний зір, але з алгоритмами штучного інтелекту "не все так однозначно". Представник відомства Андрій Рудик зазначив, що "Ланцет" не є автономним і не може самостійно відстежувати цілі та ухвалювати рішення їх атакувати. "Ланцет" оснащений потужним модулем NVIDIA Jetson TX2, який може запускати ШІ, однак, на думку інженерів, його заклали "на перспективу".

Експерти вивчили "начинку" БПЛА "Ланцет"

Нагадаємо, у лютому 2024 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українські розробники створюють аналог російського "Ланцета", який може захоплювати ціль на останньому етапі польоту. За словами міністра, апарати вже пройшли тестування.