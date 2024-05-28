Украинские пограничники сбили опасный дрон "Ланцет" ВС РФ: что от него осталось (фото)

Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" обладают машинным зрением и могут уничтожать точным ударом почти любую военную технику.

Related video

Пограничники бригады "Помста" уничтожили беспилотный барражирующий боеприпас "Ланцет" Вооруженных сил Российской Федерации в Донецкой области. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Сообщается, что "Ланцет" обезвредили военнослужащие подразделения "Феникс" при помощи стрелкового оружия. Украинские защитники также показали фото обломков российского беспилотника.

Обломки БПЛА "Ланцет" Фото: Луганский пограничный отряд

Чем опасны российские "Ланцеты"

"Ланцет" — это барражирующий боеприпас с двумя Х-образными крыльями со встроенной системой наведения и взрывчаткой. Изначально разработчики представили две версии: "Ланцет-1" с боевой частью весом 1 кг и "Ланцет-3" с боеголовкой весом 3 килограмма. В случае точного попадания такого количества взрывчатки достаточно, чтобы вывести из строя почти любую военную технику. Оккупанты начали массово использовать "Ланцеты" в конце 2022 года, атакуя, в том числе, цели в десятках километров от линии фронта.

ВС РФ применяют "Ланцеты" по следующему принципу: сначала разведывательные БПЛА типа "Орлан-10", Zala и SuparCam выявляют цели с большой высоты и передают их координаты ударным подразделениям, затем российские военные запускают по ним "Ланцет", который высматривает нужный объект с помощью камеры, а затем наводится и пикирует вниз со скоростью до 300 километров в час.

Запуск "Ланцета" Фото: Скриншот

"У россиян есть конкретная модель, удовлетворяющая множество требований в бою, и это относительно боеспособная система, которая постоянно совершенствуется. Именно поэтому украинцы публично заявляют о ее опасности", — отметил в разговоре с Kyiv Independent американский эксперт по робототехнике и БПЛА Сэмюэл Бендетт.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения Генштаба ВСУ отметили, что у "Ланцета" точно есть машинное зрение, но с алгоритмами искусственного интеллекта "не все так однозначно". Представитель ведомства Андрей Рудык отметил, что "Ланцет" не автономен и не может самостоятельно, отслеживать цели и принимать решения их атаковать. "Ланцет" оснащен мощным модулем NVIDIA Jetson TX2, который может запускать ИИ, однако, по мнению инженеров, его заложили "на перспективу".

Эксперты изучили "начинку" БПЛА "Ланцет"

Напомним, в феврале 2024 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинские разработчики создают аналог российского "Ланцета", который может захватывать цель на последнем этапе полета. По словам министра, аппараты уже прошли тестирование.