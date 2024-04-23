Есть ли искуственный интелект у российских "Ланцетов": эксперты изучили их "начинку" (видео)

"Ланцет" оснащен мощным модулем NVIDIA Jetson TX2, который может запускать ИИ. Однако, по мнению инженера, его заложили "на перспективу".

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Российские беспилотные летательные аппараты "Ланцет" оснащены машинным зрением, однако не могут самостоятельно отслеживать цели и принимать решения по их поражению. К такому выводу пришли украинские специалисты, говорится в материале "Радио Свобода".

Инженер, изучивший запчасти "Ланцета", обратил внимание на плату в блоке гиростабилизатора, рядом с камерой. По его словам, дрон оснащен модулем NVIDIA Jetson TX2, который способен "крутить" искусственный интеллект и свободно продается в интернет-магазинах. Эксперт подчеркнул, что Jetson TX2 является слишком мощным и дорогостоящим компонентом для тех задач, которые сейчас выполняет "Ланцет".

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"Эти вещи были заложены на перспективу. То есть они взяли заведомо мощную элементную базу, чтобы в дальнейшем постепенно наращивать с ней программное обеспечение", — объяснил он.

По словам инженера, на данный момент невозможно однозначно ответить на вопрос о наличии у данного дрона искусственного интеллекта. Если под ИИ подразумевать способность выявлять цель и ее содержание, то эти задачи решаются обычными методами – классической математикой и алгоритмами обработки изображений.

В свою очередь в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения Генштаба ВСУ отметили, что машинное зрение у "Ланцета" точно есть, однако с алгоритмами искусственного интеллекта "не все так однозначно". Представитель ведомства Андрей Рудык отметил, что "Ланцет" еще не автономен и не может самостоятельно, отслеживать цели и принимать решения их атаковать. Кроме того, БПЛА не способен обучаться, передавать навыки и информацию другим дронам и работать по принципу роя, что ранее обещали разработчики.

"Есть понятие слабой версии искусственного интеллекта и понятие сильной версии искусственного интеллекта. Сильной версии искусственного интеллекта в нем точно нет", — заявил Рудык.

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Напомним, по данным СМИ от 1 марта, компания ZALA, выпускающая дроны "Ланцет", вероятно, доработала систему обнаружения и идентификации целей. Сообщается, что вместо текста "захват цели" на русском языке на дисплее появляется название машины — это свидетельствует о том, что существует какая-то форма автоматизированной идентификации объектов.

Ранее, 14 февраля, эксперты поделились мнением, что у "Ланцетов" есть система захвата целей на основе искусственного интеллекта, однако ее отключили из-за ошибок. По их словам, программное обеспечение для автоматического распознавания целей было развернуто преждевременно, и продукт был отозван.