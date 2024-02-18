"Дальше — боевые тестирования": украинские "Ланцеты" успешно проходят испытания (видео)

По словам Михаила Федорова, отечественная разработка сможет захватывать цель на последнем этапе полета, чтобы дальше быть устойчивой к РЭБ.

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В Украине разрабатывают аналог дрона-камикадзе "Ланцет". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в выпуске подкаста "Слон" рассказал о ходе разработки и испытаний БПЛА.

"Ланцет" имеет радиус действия 30-40 км, тогда как FPV-дроны работают в радиусе до 15-20 км. Поэтому Украине надо создать аналог российского дрона-камикадзе. Особенностью изделия у врага является возможность пуска как по заранее введенным координатам, так и с помощью видеоканала под руководством оператора. Последние 200-500 метров дрон захватывает цель и автоматически поражает цель. На этом моменте от не подвергается воздействию средствам радиоэлектронной борьбы.

"Несколько дней назад мы тестировали четыре компании, и мы тестировали изделия по типу "Ланцет" и два прошли успешно", — сообщил Федоров добавив, что другие два не преодолели погодные условия, потому что был дождь и снег.

Один не взлетел, а четвертый не смог поразить цель из-за плохой погоды. Вместе с тем два других преодолели погодные препятствия. Украинские аналоги будут тоже иметь схожие характеристики с российским "Ланцетом" и так же захватывать цели на терминальной стадии полета.

Относительно темпов производства Михаил Федеров не стал ничего прогнозировать, но добавил, что достичь изготовления сотен единиц можно за несколько месяцев. Оптика и другие технологии требовали времени и инвестиций, поэтому Украина не смогла сразу повторить российский дрон.

"Будем сейчас тестировать на поле боя. Для себя я убедился, что это бесповоротная история, я спокоен. Все, нужно больше вкладывать средства и давать контракты", — анонсировал появление украинских "Ланцетов" на поле боя Федоров.

Напомним, 16 февраля росСМИ писали, что в РФ планируют увеличить производство дронов-камикадзе более чем в 10 раз.

15 февраля в соцсетях показали САУ "Богдана", которая выдержала удар российского "Ланцета".