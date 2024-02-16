В России заявили, что будут выпускать в 10 раз больше "Ланцетов" и других БПЛА для военных

НПО "Ижевские беспилотные системы" планирует построить новый цех на 360 рабочих мест, чтобы увеличить масштабы производства "Ланцет", Тахион", Supercam, "КУБ.

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Российское Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" (входит в концерн "Калашников") объявило об увеличении масштабов производства беспилотников, которые оккупанты используют на войне в Украине. Подробности передает "Военное обозрение".

В течение 2024 года предприятие планирует увеличить количество таких дронов, как "Ланцет", "Тахион", Supercam, "КУБ" в 10 раз. С этой целью будет построен цех площадью 5800 кв. м. Как заявили в НПО, цех оборудуют новыми производственными линиями и предоставят 360 рабочих мест.

Издание также подчеркивает, что "Ижевские беспилотные системы" имеет замкнутый цикл производства, а также возможность тестировать новую технику. Все БПЛА будут оперативно отправляться на фронт.

Одним из самых известных аппаратов НПО является ударный дрон "Ланцет", который выпускается в нескольких модификациях: "Ланцет-1" и "Ланцет-3". Этот БПЛА работает в паре с дроном-разведчиком. Разведчик определяет цель, передает данные "Ланцету", который ее атакует.

Важно

В Украине начинается серийное производство БПЛА по типу "Ланцета", — Федоров

Недавно мы сообщали о том, что новые БПЛА "Ланцет" оснастили системой захвата целей, работающей на базе чипа искусственного интеллекта (ИИ) TX2 американского производства. Однако системой не пользуются, так как она функционирует некорректно, и беспилотник все еще требует управления оператором, так как неспособен на полную автономность.

Ранее мы писали о том, что Россия хочет применить самолеты Ан-2 с "Ланцетами" против ПВО Украины. Идея россиян заключается в том, чтобы использовать старые самолеты Ан-2 как беспилотные фальшивые цели для перегрузки украинского ПВО. По имеющимся данным, идея сейчас существует только как концепция