У Росії заявили, що випускатимуть у 10 разів більше "Ланцетів" та інших БПЛА для військових

НВО "Ижевские беспилотные системы" планує побудувати новий цех на 360 робочих місць, щоб збільшити масштаби виробництва "Ланцет", Тахіон", Supercam, "КУБ.

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Російське Науково-виробниче об'єднання "Ижевские беспилотные системы" (входить до концерну "Калашников") оголосило про збільшення масштабів виробництва безпілотників, які окупанти використовують на війні в Україні. Подробиці передає "Военное обозрение".

Протягом 2024 року підприємство планує збільшити кількість таких дронів, як "Ланцет", "Тахіон", Supercam, "КУБ" у 10 разів. З цією метою буде побудовано цех площею 5800 кв. м. Як заявили в НВО, цех обладнають новими виробничими лініями та нададуть 360 робочих місць.

Видання також підкреслює, що "Ижевские беспилотные системы" має замкнутий цикл виробництва, а також можливість тестувати нову техніку. Усі БПЛА будуть оперативно відправлятися на фронт.

Одним із найвідоміших апаратів НВО є ударний дрон "Ланцет", який випускається в декількох модифікаціях: "Ланцет-1" і "Ланцет-3". Цей БПЛА працює в парі з дроном-розвідником. Розвідник визначає ціль, передає дані "Ланцету", який її атакує.

Важливо

В Україні починається серійне виробництво БПЛА на кшталт "Ланцета", — Федоров

Нещодавно ми повідомляли про те, що нові БПЛА "Ланцет" оснастили системою захоплення цілей, що працює на базі чипа штучного інтелекту (ШІ) TX2 американського виробництва. Однак системою не користуються, оскільки вона функціонує некоректно, і безпілотник все ще потребує управління оператором, оскільки не здатний на повну автономність.

Раніше ми писали про те, що Росія хоче застосувати літаки Ан-2 з "Ланцетами" проти ППО України. Ідея росіян полягає в тому, щоб використовувати старі літаки Ан-2 як безпілотні фальшиві цілі для перевантаження української ППО. За наявними даними, ідея наразі існує лише як концепція