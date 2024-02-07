Росія хоче застосувати "кукурудзяники" Ан-2 із "ланцетами" на причепі проти ППО України

У Росії багато літаків Ан-2, так званих "кукурудзяників". Якщо задум буде реалізований, він створить додаткове навантаження на ППО України.

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Разом із інформацією хакерів Prana Network про вартість і кількість російських "шахедів", те ж джерело оприлюднило документи про плани росіян щодо незвичайного використання літаків Ан-2 ("кукурудзяник") проти української системи протиповітряної оборони. Як це працюватиме розповідає сайт Defense Express.

Ідея росіян полягає в тому, щоб використовувати старі літаки Ан-2 як безпілотні фальшиві цілі для перевантаження українського ППО. За наявними даними, ідея зараз існує лише як концепція. Окрім відвертання уваги ППО, конструкція має викривати їхнє місцеперебування або навіть знешкоджувати. Для цього пропонується супроводжувати Ан-2 дронами "Ланцет". Літак має летіти на висоті понад 4 км, щоб спровокувати середні й далекобійні ЗРК.

Для економії енергії "Ланцет" має живитися від літака, для чого планують використати кабель. Водночас ударний безпілотник має рухатися на достатній відстані від Ан-2, щоб уникнути уламків у разі влучання по літаку. Тож кабель-"повідець" має бути досить довгим. Також і сам літак може бути перероблений під дрон-камікадзе або бомбардувальник. Як опція, за такою ж схемою за Ан-2 мав би рухатися ще й дрон спостереження.

Схема: безпілотний Ан-2 з двома дронами на кабелях Фото: Defense Express

Подібні плани спираються на велику кількість Ан-2 в Росії. За оцінками росіян, у них є 1400 "кукурудзяників". Із запасними частинами теж нема проблем: вони начебто досі виготовляються в Китаї. До того ж літак доволі простий в обслуговуванні.

Але ідея бойового використання Ан-2 не нова. Як безпілотники їх уже використовував Азербайджан у 2020 році, щоправда, без "причепів". Попри деяку гротескність проєкту, його не слід зневажати; ще у 2022 році одна з російських компаній мала намір за два роки розробити технологію конвертації Ан-2 в БПЛА.

Ще одна, не така екстравагантна ідея росіян полягає у виробництві власними силами іранських Shahed. На виставці World Defense Show 2024 в Саудівській Аравії вони представили "шахеди" як власну розробку. Зокрема, ідеться про клони Shahed-236 (МС 236) і Shahed-238 (МС 237).