Представили як свою розробку: РФ продає за $1,4 млн Shahed, який шукатиме БПЛА та ППО (фото)

Росія представила дрони на виставці World Defense Show 2024 у Саудівській Аравії. Поки невідомо, чи вже є замовники на безпілотники, розповіли експерти Defense Express.

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Російська Федерація хоче продати ударні дрони типу Shahed-236 за майже півтора мільйона доларів за одиницю. Про це повідомили в Defense Express.

Експерти зазначили, що невідомо, чи має Росія замовників на безпілотники.

На виставці World Defense Show 2024 у Саудівській Аравії росіяни представили БПЛА типу Shahed як свою розробку.

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Дрон МС 236 — Shahed-236: що відомо

Мова йде про ударний дрон МС 236 (Shahed-236) з оптико-електронною системою наведення ("селекція цілі оператором") та двигуном внутрішнього згоряння. Крім цього, дальність польоту апарату складає дві тисячі кілометрів, а максимальна злітна маса — 250 кілограмів, з яких бойова частина — 50 кілограмів. Також заявлена швидкість дрона — 170 кілометрів на годину, а можлива тривалість польоту — до 12 годин, максимальна висота — 4500 метрів.

Дрон МС 237 — Shahed-238: що відомо

Також було представлено ще один дрон-камікадзе МС 237 (Shahed-238) з турбореактивним двигуном і наведенням по координатах. Його максимальна злітна маса складає 370 кілограмів, проте бойова частина залишається такою ж як і в попереднього БПЛА. Дрон може розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину, його дальність польоту — 1000 кілометрів, а максимальна висота — 9000 метрів.

Окупанти вказують призначення дрона як "камікадзе" та розповідають про два сценарії його застосування — "відлякування БПЛА недружніх країн від кордонів РФ", проте незрозуміло. На "паперах" росіяни вказують, що БПЛА нібито буде збивати БПЛА типу MQ-9 Reaper.

Також ворог пропонує "відкривати" місцеперебування ППО противника за допомогою МС 237. На думку РФ, це можливо через те, що дрон гучний, має високу швидкість та нібито схожий на винищувач "за звуком та формою", що дасть змогу виманювати позиції ЗРК на кшталт Patriot, який до того ж витрачатиме на знищення дрона ракети вартістю у мільйони доларів.

Як РФ хоче продати БПЛА

Росіяни заявляють, що один дрон типу МС 237 (Shahed-238) коштує 1,4 мільйона доларів, а мобільний пункт управління — 3,75 мільйона доларів.

"Цей факт по суті перекреслює концепцію таких безпілотників, які мають бути максимально дешевими, а вартість у півтора мільйона доларів доволі висока", — зауважили в Defense Express.

Експерти додали, що не завжди для зниження таких дронів використовуються дорогі зенітні ракети.

Нагадаємо, 29 січня у Defense Express розповіли, що РФ змінила бойову частину на дроні-камікадзе типу Shahed. Зокрема, наразі вона має кумулятивний та запалювальний ефекти.

30 січня стало відомо, що росіяни змінили тактику щодо застосування Shahed-136. Причиною цьому могла стати висока ефективність українських мобільних груп.