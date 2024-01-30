Росія змінює цілі атак "Шахедів": нова тактика ударів та нові боєголовки іранських дронів

Росіяни не тільки вдосконалюють конструкцію безпілотників, а й направляють їх на нові об'єкти у прифронтових зонах.

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Атака безпілотниками Shahed-136 30 січня свідчить про зміну тактики росіян щодо їхнього застосування – зокрема, у "Шахедах" знаходять нові боєголовки. Про це розмірковує видання Defense Express з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ від 30 січня.

Командування ПС ЗСУ зазначає, що частину безпілотників було спрямовано на прифронтові території. Вони намагалися уразити паливну інфраструктуру та інші важливі об’єкти близько до лінії фронту та кордону з РФ. Раніше "Шахеди" переважно використовувалися для атак на об’єкти в українському тилу. Однією з причин такої зміни можна вважати високу ефективність українських мобільних груп з їхнього знешкодження.

Бойова частина "БСТ-52" російського виробництва Фото: Defence Express

Видання зауважує, що змінилася не тільки тактика, але й бойова частина принаймні деяких "Шахедів". Відомо про три випадки, коли у них знайшли боєголовку з подвійним кумулятивним та запалювальним ефектом. На відміну від раніше вживаних БЧ БСФ та МСНИ (назви за маркуванням виробів), боєголовка БСТ-52 має термічні елементи, кумулятивну воронку та дуже підходить для атак паливно-мастильних сховищ.

Під час влучання у житлові будинки та інші споруди, така бойова частина спричиняє значні пожежі.Національна поліція вже фіксувала схожі наслідки під час російської атаки на Київщині. Цікавим моментом є залежність цілей від типу боєприпасу: боєголовку підбирають під завдання, чи задання під наявні засоби?

Фокус розповідав, що росіяни шукають нові методи для атак "Шахедами" – про це розповіла голова пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Про зміни плані свідчили запуски менших партій БПЛА. Ворог також використовує нові маршрути дронів – низький проліт над водою та інші тактичні хитрощі.

Тим часом Повітряні сили пояснили малу кількість збитих Shahed під час атаки 29-30 січня, про що розповів Фокус. Речник командування ПС Юрій Ігнат зазначив, що атака була надзвичайно розпорошеною по різних напрямках та прийшлася здебільшого на прифронтові регіони.