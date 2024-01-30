Россия меняет цели атак "Шахедов": новая тактика ударов и новые боеголовки иранских дронов

Россияне не только совершенствуют конструкцию беспилотников, но и направляют их на новые объекты в прифронтовых зонах.

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Атака беспилотниками Shahed-136 30 января свидетельствует об изменении тактики россиян по их применению — в частности, в "Шахедах" находят новые боеголовки. Об этом рассуждает издание Defense Express со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ от 30 января.

Командование ВС ВСУ отмечает, что часть беспилотников была направлена на прифронтовые территории. Они пытались поразить топливную инфраструктуру и другие важные объекты близко к линии фронта и границе с РФ. Ранее "Шахеды" преимущественно использовались для атак на объекты в украинском тылу. Одной из причин такого изменения можно считать высокую эффективность украинских мобильных групп по их обезвреживанию.

Боевая часть "БСТ-52" российского производства Фото: Defence Express

Издание отмечает, что изменилась не только тактика, но и боевая часть по крайней мере некоторых "Шахедов". Известно о трех случаях, когда у них нашли боеголовку с двойным кумулятивным и зажигательным эффектом. В отличие от ранее применяемых БЧ БСФ и МСНИ (названия по маркировке изделий), боеголовка БСТ-52 имеет термические элементы, кумулятивную воронку и очень подходит для атак горюче-смазочных хранилищ.

При попадании в жилые дома и другие сооружения, такая боевая часть вызывает значительные пожары. Национальная полиция уже фиксировала похожие последствия во время российской атаки на Киевщине. Интересным моментом является зависимость целей от типа боеприпаса: боеголовку подбирают под задачу, или задание под имеющиеся средства?

Фокус рассказывал, что россияне ищут новые методы для атак "Шахедами" — об этом говорила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об изменениях плане свидетельствовали запуски меньших партий БПЛА. Враг также использует новые маршруты дронов — низкий пролет над водой и другие тактические хитрости.

Между тем Воздушные силы объяснили малое количество сбитых Shahed во время атаки 29-30 января, о чем рассказал Фокус. Представитель командования ВС Юрий Игнат отметил, что атака была чрезвычайно распыленной по разным направлениям и пришлась в основном на прифронтовые регионы.