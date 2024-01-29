В РФ изменили боевую часть на дроне "Шахед": СМИ назвали, что изменилось (фото)

Новая боевая часть имеет кумулятивные эффекты и термические, которые обнаружили на сбитом дроне "Шахед-136".

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Россия поменяла боевую часть на дроне-камикадзе "Шахед", которая теперь получила кумулятивный и зажигательный эффекты. Об этом сообщает Defense Express.

Индекс боевой части теперь обозначается "БТС-52", который является дальнейшим развитием "МСНИ". Модернизация добавила кумулятивный и зажигательный (термический) эффекты. По данным издания, это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боеголовок с индексом "БСФ".

Боевая головка БСТ-52 Фото: Defense Express

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Фотографии со сбитого дрона-камикадзе издание получило из собственных источников. "Шахед" сбила украинская противовоздушная оборона, само изделие было черного цвета. Его общее изображение показали в Национальной полиции. Маркировка новой боевой части содержит индекс "БСТ-52", а также имеет номер 206-2-23. Последние две цифры — год изготовления, а первую часть маркировки еще дополнительно проанализировать.

Маркировка боевой часть дрона "Шахед" Фото: Defense Express

На изображениях заметно кумулятивную выемку, которая и отвечает за создание кумулятивной струи. Однако самым опасным в издании называются термический эффект при взрыве "БСТ-52". Он обеспечивается многочисленными термитными "шашками", которые установлены внутрь боевой части.

Кумулятивная выемка дрона "Шахед" Фото: Defense Express Термитные шашки в боеголовке Фото: Defense Express

Впервые информация о термобарической боевой части появилась в декабре 2023 года. "БСТ-52" заменит после завершения запасов боевую часть с индексом "МСНИ", которая может быть штатной боевой частью другой российской ракеты.

Напомним, 25 января Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ ищут новые методы для мощных атак "Шахедами".

22 января СМИ писали, что Иран наращивает выпуск БПЛА "Шахед".