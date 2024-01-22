Налет до 30 дронов в день. Иран наращивает выпуск БПЛА "Шахед", чем ответит ПВО Украины

Если Иран кратно увеличит производство дронов-камикадзе, РФ выведет удары по Украине на новый уровень. ВСУ придется использовать все имеющиеся средства ПВО, а Западу — искать больше боекомплектов для систем. Фокус поговорил с военными экспертами и выяснил, как бороться с возрастающими угрозами.

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Иран поэтапно наращивает выпуск дронов-камикадзе "Шахед" — за последние полтора года производственные возможности страны кратно увеличились. Москва всецело полагается на Тегеран и сильно зависит от поставок иранских БПЛА. Системные удары ВС РФ по Украине без помощи Ирана невозможны.

Российское руководство делает шаги для уменьшения зависимости, в частности, обустраивает завод по производству ударных дронов в городе Елабуга республики Татарстан. В январе 2023 года иранские специалисты прибыли в этот город, а Москва заявляла о планах выпускать не менее 6 000 дронов в год. Сборочные площади хотели расширить до 100 000 квадратных метров, но пока проект носит виртуальный характер.

Вероятно, Иран выйдет в 2024 году на показатели производства от 600 до 800 дронов "Шахед-131/136" за месяц. В начале поставок России в 2022 году уровень был значительно ниже — производственная линия выдавала до 50 дронов только одного типа. Россиянам приходилось выбирать между 50 единицами "Шахед-136" или "Шахед-131".

По состоянию на сегодня производственный показатель приближается к 400 единицам и потенциал для его увеличения сохраняется. Но рано или поздно любое производство упрется в потолок, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный обозреватель Александр Коваленко.

В случае с иранскими военными цехами проблема заключается не в человеческих ресурсах, а зависимости от контрабандных поставок запчастей, наличия металла или оборудования. Контрабандные пути в основном проходят через Китай.

Выдержит ли Украина налет около 30 дронов в день?

Не трудно посчитать, что если Россия получит до 800 БПЛА в месяц, за один день оккупанты могут запустить по Украине около 30 дронов. Коваленко предупреждает об увеличении угрозы, так как РФ собирается вывести удары дронами на системный и масштабный уровень.

"Пока неизвестно, когда этот момент настанет. Сейчас мы видим ограничения в массовом применении дронов. Скорее всего, [российские военные] накапливают их для массированных ударов уровня 29 декабря 2023 года. Схожий сценарий и с крылатыми ракетами", — рассказал Коваленко.

Тем не менее уделять внимание совершенствованию ПВО нужно, причем не только мобильных групп. Стоит использовать воздушные группы: легкую штурмовую авиацию и ударные вертолеты. Для таких целей подойдет турбовинтовой штурмовик Super Tucano от бразильской компании Embraer, ударные вертолеты Bell AH-1 Super Cobra и Viper, объясняет обозреватель.

Вопрос поставок такой техники нужно ставить западным партнерам. Командующий сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский уже сделал попытку: 12 января этого года в интервью Reuters он призывал США отправить американские штурмовики А-10 Thunderbolt для поддержки пехоты вертолеты разных серий. Также генерал озвучивал потребности в вертолетах AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk.

С "Шахедами" справится артиллерия и ЗРК

По оценкам ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Украины, авиаэксперта Валерия Романенко, легкая штурмовая авиация не сможет действовать ночью, а удары дронами "Шахед" происходят как раз в это время. Вертолеты и легкие самолеты помешают работе систем ПВО, их просто собьют свои же.

Украинские военные активно используют и другие средства ПВО, кроме мобильных групп. На вооружении у ВСУ состоят артиллерийские и зенитно-ракетные комплексы с радиолокационным наведением, к примеру, САУ Gepard и американский ЗРК "Avenger". Прекрасно себя показывают в боевых условиях и спаренные зенитные пулеметы MR-2 Viktor, произведенные чешской компанией Excalibur Army.

В дополнение к вышеперечисленным системам, против БПЛА работают зенитные установки Skynex от немецкого концерна Rheinmetall и британский ЗРК Terrahawk Paladin.

"Артиллерийских комплексов у ВСУ много и с "Шахедами" они справляются. В последнее время развертываются гибридные системы ПВО FrankenSAM и запасы ракет к ним практически не ограничены", — замечает специалист.

Всех указанных средств ПВО хватит для того, чтобы справиться с массированным налетом БПЛА, даже если Россия получит максимальный объем — 800 дронов "Шахед" в месяц, добавил Романенко.

В сентябре 2023 года были зафиксированы пуски рекордного количества иранских дронов. Украинские защитники из 503 запущенных россиянами "Шахед-136" сбили 396 единиц, средняя доля уничтоженных целей составила 78,7%, подсчитали аналитики издания Defence Express.

Напомним, ночью 22 января Воздушные Силы ВСУ уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе, запущенных войсками РФ из района Приморско-Ахтарска. За три часа боевой работы было ликвидировано пять БПЛА.

Фокус уже писал о разработке в России улучшенной версии иранского дрона "Шахед", который назвали "Ястреб". Скорость полета дрона может доходить до 700 км/ч с фугасной боевой частью весом 16 килограмм.