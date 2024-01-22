Shahed ночью атаковали Украину: взрывы прогремели в нескольких областях, детали (фото)

По данным Воздушных сил, иранские дроны-камикадзе вылетели из Приморско-Ахтарска. В Силах обороны юга рассказали, что беспилотники были нацелены на удары по юго-восточным и центральным регионам.

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Ночью на территории Украины уничтожили восемь дронов-камикадзе. Об этом 22 января в своем утреннем отчете сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Ночью на 22 января ВС РФ запустили восемь беспилотников типа Shahed-136/131. Все они вылетели из района Приморско-Ахтарска.

"Все восемь "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей", — проинформировали в Воздушных силах.

Инфографика Воздушных сил ВСУ Фото: Воздушные силы ВСУ

Пресс-служба Сил обороны юга Украины отметила, что дроновая атака со стороны РФ была направлена по юго-восточным и центральным областям.

Защитники юга за три часа боевой работы ликвидировали пять беспилотников. По два "Шахеда" были уничтожены в Херсонской и Николаевской областях, еще один — в Кировоградской.

"Попаданий, разрушений и пострадавших среди мирного населения нет", — заверили в Силах обороны юга.

Публикация Сил обороны юга Украины от 22 января Фото: Скриншот

Напомним, поздно вечером 21 января в соцсетях информировали, что в России зафиксировали 10 летательных объектов, вероятно, БПЛА. В Ленинградской области объявили режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, а охранникам и силовикам приказали уничтожить беспилотники.

Также 21 января в ISW сообщили, что российскую пехоту зафиксировали на южной окраине Авдеевки. Вражеское войско могло продвинуться на 500-700 метров вглубь города.