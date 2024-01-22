Продвинулись на 500 м: ВС РФ заметили на некоторых улицах Авдеевки, — ISW (карты)

Аналитики Института изучения войны назвали три улицы на окраине Авдеевки, где возможно продвижение подразделений ВС РФ. Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждает.

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Пехотное подразделение ВС РФ заметили на южной окраине Авдеевки в Донецкой области. Враг мог добраться до улиц внутри населенного пункта, в частности, оккупировал местность возле ресторана "Царская охота" на улице Соборной. О деталях ситуации на одном из участков восточного фронта рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 21 января.

Аналитики сообщили о возможном продвижении российского подразделения в Авдеевке, ссылаясь на видео, размещенное в Telegram-канале аэроразведчиков 110 отдельной механизированной бригады ВСУ. На видео можно увидеть около 10 единиц живой силы, которых зафиксировал беспилотник.

OSINT-расследователи установили, что координаты этой точки — 48.11756, 37.76414. На Google maps видно, что местность расположена в 500-700 метрах от южной границы города.

Авдеевка, бои на улице Соборной, продвижение на ул. Колосова и Лермонтова Фото: Google Maps

Бои под Авдеевкой — детали

Военный обозреватель Константин Машовец 21 января также отметил, что россиянам удалось добраться до ресторана на окраине "Царская охота". По его словам, теперь бойцам ВСУ, вероятно, придется несколько отойти вглубь "9-го квартала" — микрорайона, расположенного севернее.

Авдеевка — о ситуации в районе "Царской охоты" Фото: Скриншот

В отчете ISW упоминают о возможном появлении россиян на еще двух улицах — на улице Лермонтова и Косова, то есть — несколько восточнее Соборной. Однако авторы отчета отмечают, что пока визуальных подтверждений этим фактам не нашли. Указали, что согласно заявлению командующего ОСУВ "Хортица" генерала Александра Тарнавского и спикера спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Александра Штупуна, россияне сосредоточили вокруг населенного пункта 40-тысячное войско.

Ситуация на востоке — информация командования

В отчете Генштаба ВСУ не подтверждают успехи ВС РФ на южной окраине Авдеевки. Вечером 21 января указывалось, что украинские бойцы отбили 14 атак россиян: 5 атак — на северном фланге (у Новобахмутовки, Степного), 9 — на южном фланге (у Северного, Первомайского и Невельского). Также пояснили, что враг пытался прорвать оборону, но действовал "безуспешно".

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Также были атаки россиян на ряде других участков фронта, пояснило командование: под Купянском — 7 атак, под Лиманом — 4, под Бахмутом — 5, под Марьинкой в Донецкой области и под Работиным в Запорожской области — по 3.

Аналитики ISW в своем отчете также описали ситуацию на других направлениях, кроме Авдеевки. Указали, что враг продолжает штурмовать позиции ВСУ под Купянском-Сватовым-Лиманом (в пяти точках на линии от Купянска до Спорного), Бахмутом (в трех точках — Богдановка, Ивановское, Клещиевка), Марьинкой (в трех точках) и у Вербового. Успехов россиян на плацдарме под Крынками на Херсонщине не отмечают.

Отрезок Купянск-Спорное по состоянию на 21 января 2024 года Отрезок под Бахмутом по состоянию на 21 января 2024 года Отрезок возле Марьинки по состоянию на 21 января 2024 года Отрезок Работино-Вербовое по состоянию на 21 января 2024 года Отрезок возле Крынок по состоянию на 21 января 2024 года

Отметим, ВС РФ начали штурмовать Авдеевку с октября 2023 года. Бойцы ВСУ раз за разом отбивают атаки врага: например, в январе 2024 года опубликовали кадры одной из самых массовых попыток — в бой бросили 50 единиц техники и 500 человек живой силы ВС РФ. Один из добровольцев, который там воюет, боец с позывным "Осман" отметил, что ситуация возле населенного пункта "сложная".

Напоминаем, 19 января экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что российские подразделения в боях под Авдеевкой теряют в 10 раз больше сил, чем ВСУ. При этом военные ВС РФ намеренно смонтировали видео, в котором они уже якобы находятся внутри города.