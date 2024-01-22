Просунулись на 500 м: ЗС РФ помітили на деяких вулицях Авдіївки, — ISW (карти)

Аналітики Інституту вивчення війни назвали три вулиці на околиці Авдіївки, де можливе просування підрозділів ЗС РФ. Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує.

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Піхотний підрозділ ЗС РФ помітили на південній околиці Авдіївки на Донеччині. Ворог міг дістатись до вулиць всередині населеного пункту, зокрема, окупував місцевість біля ресторану "Царська охота" на вулиці Соборній. Про деталі ситуації на одній з ділянок східного фронту розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 21 січня.

Аналітики повідомили про можливе просування російського підрозділу у Авдіївці, посилаючись на відео, розміщене у Telegram-каналі аеророзвідників 110 окремої механізованої бригади ЗСУ. На відео можна побачити близько 10 одиниць живої сили, яких зафіксував безпілотник.

OSINT-розслідувачі встановили, що координати цієї точки — 48.11756, 37.76414. На Google maps видно, що місцевість розташована за 500-700 метрів від південної межі міста.

Авдіївка, бої на вулиці Соборній, просування на вул. Колосова та Лермонтова Фото: Google Maps

Бої під Авдіївкою — деталі

Військовий оглядач Костянтин Машовець 21 січня також зауважив, що росіянам вдалось дістатись до ресторану на околиці "Царська охота". З його слів, тепер бійцям ЗСУ, ймовірно, доведеться дещо відійти вглиб "9-го кварталу" — мікрорайону, розташованого північніше.

Авдіївка - про ситуацію у районі "Царської охоти" Фото: Скриншот

У звіті ISW згадують про можливу появу росіян на ще двох вулицях — на вулиці Лермонтова та Косова, тобто — дещо східніше від Соборної. Однак автори звіту відзначають, що поки що візуальних підтверджень цим фактам не відшукали. Наголосили, що згідно з заявою командувача ОСУВ "Хортиця" генерала Олександра Тарнавського і речника речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександра Штупуна, росіяни зосередили навколо населеного пункту 40-тисячне військо.

Ситуація на сході — інформація командування

У звіті Генштабу ЗСУ не підтверджують успіхи ЗС РФ на південній околиці Авдіївки. Увечері 21 січня вказувалось, що українські бійці відбили 14 атак росіян: 5 атак — на північному фланзі (біля Новобахмутівки, Степового), 9 — на південному фланзі (біля Сєверного, Первомайського та Невельського). Також пояснили, що ворог намагався прорвати оборону, але діяв "безуспішно".

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Також були атаки росіян на низці інших ділянок фронту, пояснило командування: під Куп'янськом — 7 атак, під Лиманом — 4, під Бахмутом — 5, під Мар'їнкою у Донецькій області та під Роботиним у Запорізькій області — по 3.

Аналітики ISW у своєму звіті також описали ситуацію на інших напрямках, окрім Авдіївки. Вказали, що ворог продовжує штурмувати позиції ЗСУ під Куп'янськом-Сватовим-Лиманом (у п'яти точках на лінії від Куп'янська до Спірного), Бахмутом (у трьох точках — Богданівка, Іванівське, Кліщіївка), Мар'їнкою (у трьох точках) та біля Вербового. Успіхів росіян на плацдармі під Кринками на Херсонщині не відзначають.

Відтинок Куп'янськ-Спірне станом на 21 січня 2024 року Відтинок під Бахмутом станом на 21 січня 2024 року Відтинок біля Мар'їнки станом на 21 січня 2024 року Відтинок Роботине-Вербове станом на 21 січня 2024 року Відтинок біля Кринок станом на 21 січня 2024 року

Зазначимо, ЗС РФ почали штурмувати Авдіївку з жовтня 2023 року. Бійці ЗСУ раз за разом відбивають атаки ворога: наприклад, у січні 2024 року опублікували кадри однієї з наймасовіших спроб — у бій кинули 50 одиниць техніки та 500 осіб живої сили ЗС РФ. Один з добровольців, який там воює, боєць з позивним "Осман" відзначив, що ситуація біля населеного пункту "складна".

Нагадуємо, 19 січня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий наголосив, що російські підрозділи у боях під Авдіївкою втрачають у 10 разів більше сил, ніж ЗСУ. При цьому військові ЗС РФ навмисно змонтували відео, у якому вони вже начебто перебувають всередині міста.