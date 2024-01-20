"Будемо чесними": боєць ЗСУ розповів про складну ситуацію в Авдіївці і "штовханину" з ЗС РФ

За словами українського захисника, Авдіївка рано чи пізно стане ще одним Бахмутом, оскільки ворог постійно тисне, а після знищення однієї позиції доводиться закріплятися на іншій.

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Поблизу Авдіївки на Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти почали заходити в забудову на околицях міста. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць ЗСУ, доброволець 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Йде "штовханина", то під**и заходять в приватний сектор, то їх звідти вибивають, покладатися на стійкість інформації по цьому напрямку не доводиться. Але давайте будемо чесними. Всі розуміли, що рано чи пізно, Авдіївка стане другим Бахмутом, з такою силою безперервного тиску, доводиться тільки нищити їх, а після того, як роз**уть одну позицію переходити в оборону до іншої", — розповів він.

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Він зауважив, що проводити штурмову роботу в той час коли її проводить противник — це смерть для всієї групи, а в міській забудові перемагає сторона в якої більше артилерії і піхоти.

"Закріплення в звалищах — постійні великі втрати, ми собі цього дозволити не можемо, тому навіть коли влітку була можливість заходити в Бахмут, ми цього не робили, а намагалися йти по флангам", — пояснив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів, чому російські морпіхи штурмують Авдіївку. На їхню мотивацію впливають три складові. Це наркотики, пропаганда і загороджувальні загони.

18 січня бійці ЗСУ розповіли, що ворог добиває своїх поранених під Авдіївкою. Українці в перехопленні почули, як російський командир однієї з груп докладав і заявив про "трьохсотих", на що йому натякнули, щоб їх позбулися.