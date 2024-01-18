Самі себе утилізують: у ЗСУ пояснили, чому ворог добиває своїх поранених під Авдіївкою (відео)

Російські військові роблять марні спроби атакувати українські позиції. Ворог використовує недостатню кількість сил та засобів для того, аби здійснити прорив у певному місці, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

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Найскладнішою ситуацією на Авдіївському напрямку є північ та південний захід. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Еспресо".

З його слів, ворог не змінив своїх цілей щодо Авдіївки.

"Цілі в них залишаються ті самі — перерізати дороги, оточити Авдіївку і відзвітувати своєму фюреру про те, що ми типу взяли Авдіївку і все у нас добре", — сказав Сергій Цехоцький.

Він наголосив, що попри труднощі, включаючи погодні умови, українські підрозділи виконують свої бойові завдання. Проте окупанти роблять марні спроби атакувати позиції ЗСУ. Цехоцький зауважив, що активною атакою такі дії противника назвати не можна, оскільки для прориву в певному місці не вистачає сил та засобів, які використовуються.

На Авдіївському напрямку ворог майже не застосовує техніку. Сергій Цехоцький розповів, що українські бійці підбивають техніку, якщо її бачать на дальніх підступах. Зокрема, днями бійці ЗСУ уразили російський танк Т-72. Крім цього, Сили оборони активно "полюють" за центрами управління дронами, розуміючи, що не можна чекати, поки ворожі БПЛА прилетять.

Втрати ЗС РФ на Авдіївському напрямку

За словами Цехоцького, цілодобово ворог втрачає сотні бійці по всьому Авдіївському напрямку — Авдіївка, Мар'їнка. Також він повідомив, що українці по перехопленню почули, як російський командир однієї з груп докладав та заявив про "трьохсотів", на що йому відповіли: "Ну ти знаєш, що робити. Якщо не зробиш, то я тебе…".

Офіцер наголосив, що окупанти самі себе утилізують, аби не виносити та не докладати зусилля для того, аби надати допомогу. Це все відображається на моральному стані російських військових, додав він.

Нагадаємо, 16 січня аналітики DeepState повідомили, що російські військові намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Авдіївки. Зокрема, ворог застосував десять військових машин, включно з бойовими танками.

18 січня офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог не використовує "м'ясні штурми", як це було в жовтні. Також противник збільшив використання безпілотників типу "Ланцет".