Сами себя утилизируют: в ВСУ объяснили, почему враг добивает своих раненых под Авдеевкой (видео)

Российские военные делают тщетные попытки атаковать украинские позиции. Враг использует недостаточное количество сил и средств для того, чтобы осуществить прорыв в определенном месте, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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Самой сложной ситуацией на Авдеевском направлении является север и юго-запад. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире "Эспрессо".

По его словам, враг не изменил своих целей в отношении Авдеевки.

"Цели у них остаются те же — перерезать дороги, окружить Авдеевку и отчитаться своему фюреру о том, что мы типа взяли Авдеевку и все у нас хорошо", — сказал Сергей Цехоцкий.

Он отметил, что несмотря на трудности, включая погодные условия, украинские подразделения выполняют свои боевые задачи. Однако оккупанты делают тщетные попытки атаковать позиции ВСУ. Цехоцкий отметил, что активной атакой такие действия противника назвать нельзя, поскольку для прорыва в определенном месте не хватает сил и средств, которые используются.

На Авдеевском направлении враг почти не применяет технику. Сергей Цехоцкий рассказал, что украинские бойцы подбивают технику, если ее видят на дальних подступах. В частности, на днях бойцы ВСУ поразили российский танк Т-72. Кроме этого, Силы обороны активно "охотятся" за центрами управления дронами, понимая, что нельзя ждать, пока вражеские БПЛА прилетят.

Потери ВС РФ на Авдеевском направлении

По словам Цехоцкого, круглосуточно враг теряет сотни бойцов по всему Авдеевскому направлению — Авдеевка, Марьинка. Также он сообщил, что украинцы по перехвату услышали, как российский командир одной из групп докладывал и заявил о "трехсотых", на что ему ответили: "Ну ты знаешь, что делать. Если не сделаешь, то я тебя...".

Офицер подчеркнул, что оккупанты сами себя утилизируют, чтобы не выносить и не прилагать усилия для того, чтобы оказать помощь. Это все отражается на моральном состоянии российских военных, добавил он.

Напомним, 16 января аналитики DeepState сообщили, что российские военные пытались прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки. В частности, враг применил десять военных машин, включая боевые танки.

18 января офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что на Авдеевском направлении враг не использует "мясные штурмы", как это было в октябре. Также противник увеличил использование беспилотников типа "Ланцет".