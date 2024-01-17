Атаковали с трех направлений: бойцы ВСУ отбили мощную атаку под Авдеевкой (карта)

Противник задействовал более 10 единиц бронетехники, включая танки и БМП, однако прорвать оборону ВСУ не смог. В бою отличились украинские экипажи боевых машин Bradley и пилоты fpv-расчетов.

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Недавняя попытка российских военных прорвать украинские позиции под Авдеевкой была сорвана украинскими защитниками. Бойцы Вооруженных сил Украины сумели отбить штурм противника, который задействовал более 10 единиц бронетехники. Об этом 16 января сообщил ресурс DeepState.

В штурмовой операции, которая проходила в северном секторе Авдеевского выступа под Степовым, участвовала российская колонна из десяти боевых машин, включая основные боевые танки. Цель военной операции, в которой, по сообщениям, участвовали бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", — прорвать украинскую оборону и открыть путь к Авдеевке.

Позже стало известно, что бои велись и в районе Каменки. В какой-то момент противник вперед отправил танк, который выполнял роль разминировщика, а затем из БМП высадилась вражеская пехота, по которой был открыт огонь со стороны украинских бойцов. В результате россияне обратились в бегство неся потери.

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"Несмотря на всю сложность ведения боевых действий в условиях вытянутости линии соприкосновения, бойцам Сил обороны удается успешно наносить противнику эффективное поражение. Важную роль играет 110-я ОМБр, которая прилагает все усилия для удержания позиций", — подчеркнули обозреватели.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Источник: deepstatemap

Таким образом прорвать оборону противнику не удалось. Украинские силы отреагировали профессионализмом и координацией, применив передовые боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США, и беспилотники FPV. В итоге россияне отступили на исходные позиции.

"Снова отмечаем профессиональную работу экипажей "Брэдли" и пилотов fpv-расчетов, — говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак российских захватчиков в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Напомним, пресс-служба ССО 17 января сообщила, что в районе Авдеевки российские солдаты неудачно сходили на ночной штурм. Их вовремя обнаружили и уничтожили бойцы Сил специальных операций.