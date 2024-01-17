ССО эффектно уничтожили штурмовую группу ВС РФ в районе Авдеевки (видео)

Российские оккупанты пробирались лесополосой в сторону позиций Сил обороны. В результате обстрела вражеская штурмовая группа была полностью уничтожена.

Related video

На подступах к городу Авдеевка в Донецкой области российские оккупанты неудачно сходили на ночной штурм. Их вовремя обнаружили и уничтожили бойцы Сил специальных операций. Об этом сообщает пресс-служба ССО в телеграм.

Так, операторы 8-го отдельного полка ССО уничтожили вражескую группу, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны Украины на Авдеевском направлении. На опубликованных кадрах видно, как бойцы ССО разносят вражескую пехоту.

"Во время ведения наблюдения в своей зоне ответственности, мы заметили группу противника в составе семи военнослужащих, которая двигалась по посадке. По врагу был открыт огонь из миномета", — рассказали операторы ССО.

Отмечается, что в результате обстрела вражеская штурмовая группа была полностью уничтожена.

Напомним, что по дороге в Крынки на Херсонщине "потерялись" два десятка оккупантов. Оккупанты саботировали приказ командования о штурме и спрятались так, что их никто не может найти.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВС РФ пошли на прорыв колонной техники. Они пытались пройти дачи и зайти в сам город. Бойцы Сил обороны отбивались Bradley и FPV-дронами.