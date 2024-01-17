ССО ефектно знищили штурмову групу ЗС РФ в районі Авдіївки (відео)

Російські окупанти пробиралися лісосмугою в бік позицій Сил оборони. Внаслідок обстрілу ворожа штурмова група була повністю знищена.

Related video

На підступах до міста Авдіївка в Донейькій області російські окупанти невдало сходили на нічний штурм. Їх вчасно виявили і знищили бійці Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє пресслужба ССО у телеграм.

Так, оператори 8-го окремого полку ССО знищили ворожу групу, яка висунулася вночі для штурму позицій Сил оборони України на Авдіївському напрямку. На опублікованих кадрах видно, як бійці ССО розносять ворожу піхоту.

"Під час ведення спостереження у своїй зоні відповідальності, ми помітили групу противника у складі семи військовослужбовців, що рухалася посадкою. По ворогу було відкрито вогонь з міномету" – розповіли оператори ССО.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ворожа штурмова група була повністю знищена.

Нагадаємо, що дорогою в Кринки на Херсонщині "загубилися" два десятки окупантів. Окупанти саботували наказ командування про штурм і сховалися так, що їх ніхто не може знайти.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗС РФ пішли на прорив колоною техніки. Вони намагалися пройти дачі і зайти в саме місто. Бійці Сил оборони відбивалися Bradley та FPV-дронами.