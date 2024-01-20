50 единиц техники и 500 оккупантов: в ВСУ показали один из крупнейших штурмов Авдеевки (видео)

Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали кадры одного из крупнейших вражеских штурмов, который состоялся в конце октября 2023 года.

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Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали один из крупнейших российских штурмов Авдеевки Донецкой области. Видео было опубликовано на Facebook-странице пресс-службы бригады.

"Один из крупнейших штурмов Авдеевки! Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, просто таки дикими силами пытается проломить нашу линию обороны", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что ежедневно происходят контактные бои, российские оккупанты проводят штурмы, осуществляют авианалеты. В частности, во время самых масштабных атак враг одновременно применял на поле боя такое количество техники, которое не применяла ни одна страна мира ни в одном из конфликтов в 21-м веке.

Бойцы опубликовали видео одного из крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября 2023 года.

"Бойцы БУАРа сняли, без преувеличения, исторические кадры. Вот так выглядит героизм. Героизм украинского Воина. Врагам — смерть", — отметили в бригаде.

Во время атаки враг применил более 50 единиц боевой техники и около 500 штурмовиков. Российская бронеколонна двигалась к опорным пунктам украинских бойцов в районе Красногоровка — Степное. Оккупанты планировали прорвать линию обороны, пересечь железнодорожные пути, зайти в Степное и закрепиться.

Перед началом штурма противник провел массированную артподготовку и поставил маскировочный дым. После чего российская колонна разделилась на четыре группы, которые двигались в разные направления. Вражеские танки вели непрерывный огонь, пытались пробить коридор через минные заграждения, чтобы дальше прошла другая техника. В ответ начала работу украинская артиллерия. Во время боя россияне неустанно пытались продвинуться, однако украинские бойцы наносили потери врагу в живой силе и технике.

В один момент одна из вражеских групп потеряла управление, командиры не знали, что делать. Российская бронегруппа завязла на месте и пыталась связаться со штабом. Зато российское командование на месте решило сбросить пехоту туда, куда удалось доехать. После этого техника ВС РФ отправилась за второй группой штурмовиков. После этого начался контактный бой с врагом. В это время еще одна российская группа пыталась взять штурмом Авдеевский террикон.

Напомним, 20 января боец ВСУ, доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. По его словам, город станет вторым Бахмутом.

19 января бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что возле Авдеевки российская армия несет потери в десять раз больше, чем ВСУ. Он подчеркнул, что Авдеевка работает "как огромная мясорубка".