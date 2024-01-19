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Мнения Российско-украинская война

В Авдеевке — кризис. Почему без подкреплений ВСУ не смогут остановить россиян в городе

Ситуация в Авдеевке становится критической, предупреждает военный корреспондент Юрий Бутусов. Враг зацепился за несколько зданий — и если срочно не прислать подкрепление, то, по его мнению, заплатить за сопротивление придется дорогой ценой, как в Бахмуте.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Военный журналист
eye 2213
Авдеевка, ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ | Бой в окрестностях Авдеевки
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Критическая ситуация в Авдеевке.

Враг сумел зацепиться за несколько домов на окраине Авдеевки. Украинское руководство должно немедленно предоставить подкрепление (не приказы держаться и крики, а реальное подкрепление).

Зашли несколько групп россиян без каких-то масштабных штурмов — а просто зашли, потому что в том месте не хватает людей и технических средств для контроля всех посадок и подходов.

Я много писал о необходимости усиления Авдеевки людьми и вооружением, и всем говорил именно о таком сценарии. При том уровне комплектности, который на том направлении есть, чуда не случится, и у врага возникают пути проникновения сквозь боевые порядки.

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Верховный главнокомандующий Зеленский приезжал и пообещал на встрече с солдатами решить проблемы и предоставить подкрепление. К сожалению, даже необходимый минимум подкрепления не был выполнен.

Именно сейчас в Авдеевку нужны боеспособные резервы, которые ликвидируют прорыв и в целом усилят плотность обороны. Если это не сделать сейчас и россияне смогут действительно серьезно зацепиться за городскую застройку, то придется потом, как в Бахмуте, бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе — но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно, слишком поздно.

И ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском, который посетил город и гарантировал направить туда дополнительные силы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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