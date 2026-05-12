Дефицит артиллерии на поле боя дронов: три простых решения

В лесистой местности подавить и уничтожить укрепленные позиции пехоты и БПЛА возможно только в результате комбинированного поражения, когда дроны залетают сразу за снарядами, это подавляет стрелков и уничтожает инфраструктуру вражеских позиций. Военный журналист Юрий Бутусов объясняет, почему артиллерию надо возвращать на поле боя: без нее эффективность контроля килл-зон недостаточна.

Эффективное подавление боевых порядков противника возможно только если огневое воздействие является постоянным, чтобы не давать врагу восстанавливать инфраструктуру и маневрировать как на логистических путях так и в середине позиционных районов.

Артиллерия задает скорость и темп поражения, которые превышают скорость и темп восстановления позиций.

И вот здесь на некоторых участках проявляются организационные проблемы. Когда наша артиллерия начинает работать, враг начинает патрулировать дронами наши позиционные районы. В этих условиях артиллерия начинает стрелять не тогда, когда надо, а крайне редко, когда рядом не слышно дронов.

В связи с этим иногда начинаются разговоры, что артиллерия потеряла свое значение, что покупать новые пушки и снаряды нет необходимости, в то время как на фронте на самом деле на некоторых участках ощущается дефицит и пушек, и снарядов.

Решения очевидны, ничего нового:

Необходимо усиление противодроновой обороны позиционных районов артиллерии и БПЛА. Специально выделенные расчеты дронов-перехватчиков, радары и акустические системы контроля воздушной обстановки, необходимое количество позиций стрелков, система оповещения и регулирования движения. Специально выделенные группы копателей, которые обеспечивают непрерывное оборудование новых и ремонт поврежденных позиций, постоянное создание ложных позиций и макетов. Развертывание достаточного количества орудий, чтобы рассредоточить контрбатарейную борьбу и осуществлять маневр огнем.

Проблема в том, что оборона от дронов позиционных районов арилерии и БПЛА стала сейчас отдельным видом боевых действий и требует отдельного планирования, отдельно выделенных значительных сил, которые должны оборонять глубоко эшелонированные боевые порядки и логистические пути. И если это сделать, то наши потери на самом деле уменьшатся, а потери врага — увеличатся.

Артиллерию надо возвращать на поле боя, без нее эффективность контроля килл-зон недостаточна.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.