Оставить Курахово: как украинское командование повторяет ошибки Бахмута, Авдеевки, Угледара

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Ситуация на Кураховском направлении требует немедленных решений Ставки и Генштаба, я надеюсь, информационная огласка заставит действовать.

Город Курахово фактически потерян, наши воины героически обороняют промзону на окраине Курахово, ТЭЦ и очень узкий клин, по которому осуществляется вся логистика под огнем врага для нескольких бригад.

Оборона в данных условиях невыгодна для нас, тактические преимущества — у врага. Мы размениваемся потерями с врагом, который имеет общее преимущество в силах.

Все командиры на местах говорят — не стирайте войска в ноль, дайте возможность, пока еще есть боеспособность, отойти на удобный рубеж обороны, заранее там развернуться, прикрыть фланги, уменьшить наши потери и увеличить потери врага.

Решение на отход на выгодные рубежи было бы сейчас полностью оправдано обстановкой.

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Но украинское командование повторяет в Курахово модель действий в обороне Соледара, Бахмута, Авдеевки, Угледара. Когда враг уже слишком глубоко вклинился, сил его отбросить нет, но войскам приказывают держаться до тех пор, пока там есть кому выполнять приказ, несмотря на то, что соотношение потерь с врагом для нас невыгодно. А потом, когда устойчивые войска сточатся при обороне невыгодных рубежей, снова не будет хватать сил, которые будут оборонять уже удобные рубежи, будет откат значительно дальше, чем можно было это сделать сейчас. И будет такой провал, как создали в аналогичных ситуациях на Покровске и на Большой Новоселке. Зачем эти грабли повторять?

Прошу Ставку и Генштаб рассмотреть и принять ответственное решение по Курахово, потому что очень много недовольства таким планированием и приказами. Чтобы не было новых скандалов.

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