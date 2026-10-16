Они хотят воевать за Украину: почему пришло время для иностранцев в ВСУ

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский провел заседание Ставки, посвященное вопросу привлечения иностранных добровольцев в Украину.

Как известно, в мире более 2 миллиардов человек проживают в странах, вовлеченных в различные военные конфликты, а в нескольких странах выстраиваются очереди добровольцев, просящих содействия в выезде в Украину, поэтому этот процесс требует организации и планирования.

Очень небольшой процент иностранцев имеет возможность добраться до Украины, этот вопрос не масштабируется; большую часть иностранцев в 2026 году привезла организация "Хартия", причем половина из них — вообще на деньги волонтеров, без государственного финансирования.

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Зеленский на заседании Штаба поставил задачу в ноябре запустить новый центр по набору иностранцев в состав Национальной гвардии, чтобы ускорить и расширить масштабы этой работы.

Президент заслушал предложения относительно сроков проведения базовой всеобщей военной подготовки для иностранцев. Министерство обороны и Генштаб предлагали организовать для иностранных добровольцев 58-дневную БВВП, а корпус "Хартия" предлагает 21 день интенсивной подготовки.

В результате Зеленский поставил задачу реализовать оба подхода — в Министерстве обороны срок БЗВП составит, как они и предлагали, 58 дней, а Национальная гвардия сможет проводить подготовку в течение 21 дня.

Таким образом, на Ставке впервые были озвучены некоторые практические проблемы, которые ранее не обсуждались и не решались в отношении иностранцев на высшем уровне.

Зеленский определил сроки, в которые программа привлечения иностранцев должна получить реальное финансирование и организационную поддержку; также определены должностные лица, которые будут за это отвечать.

Я командую ротой в 23-м штурмовом полку РУГ корпуса "Хартия"; все должности штурмовиков в полку занимают исключительно иностранные добровольцы, и они успешно ведут штурмовые операции в зоне ответственности сразу нескольких бригад. Нам крайне нужны такие мотивированные бойцы. Очередь на вступление в РУГ в Латинской Америке — более 5 тысяч добровольцев, которые ждут, когда их смогут принять на пехотные должности в Украине…

Прием иностранцев, безусловно, является одним из приоритетов для сил обороны, а также для выживания украинской нации и украинской экономики.

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