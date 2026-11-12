Эвакуация из Славянска и Краматорска: почему пора ее проводить уже и в принудительном порядке

Необходима принудительная эвакуация мирных жителей из Славянска, Краматорска и других населенных пунктов на линии фронта, чтобы спасти их жизни.

Враг рвется на Славянск и Краматорск — это стратегическая цель наступления российских оккупантов. Каждый день по городам летят бомбы, ракеты и сотни дронов. Россияне охотятся за любым человеком и любой машиной.

Очень часто гибнут мирные жители, очень часто приходится проводить эвакуацию, доставлять еду и воду пожилым людям и семьям с детьми, которые не могут позаботиться о себе. Таких людей, которые не могут выжить самостоятельно без посторонней помощи, а также несовершеннолетних детей, нужно вывозить в первую очередь.

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Я много раз был свидетелем гибели мирных жителей в разных городах, видел, как люди пытаются спастись, когда уже слишком поздно, и гибнут под российскими обстрелами. Надеюсь, что найдется какой-нибудь ответственный руководитель, который приложит усилия для спасения мирных жителей из зоны боевых действий.

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