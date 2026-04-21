3 вывода из теракта в Киеве: почему полицейским нужен реальный боевой опыт
Позорный инцидент с бегством полицейских с места теракта на Демеевке должен стать сигналом к обновлению правоохранительных органов, считает военнослужащий Юрий Бутусов. Полиция должна приобрести реальный боевой опыт — иначе она не сможет защищать граждан в стране, где значительная часть населения такой опыт как раз имеет.
0
Мысли по теракту в Киеве.
- Командиры всех подразделений полиции уже сейчас должны иметь реальный боевой опыт — иначе они не могут обеспечить правопорядок в стране, где значительная часть населения имеет боевой опыт и где враждебные террористические акты — обычный сценарий вероятной опасности. А в перспективе все полицейские должны получить опыт боевых действий, потому что готовность защищать страну — это главная проверка во время войны. Полицейских, которые бросили людей в опасности и ушли от преступника, стоит показательно отдать под суд так же, как тех, кто оставил товарищей и боевую позицию во время боя.
- Все граждане Украины, которые участвуют в защите Украины и выполняют боевые распоряжения в любых структурах сил обороны, включая ДФТГ, должны получить право на владение и ношение оружия для самозащиты. Право на ношение оружия в тылу предоставляется приказом командира части, в составе которой выполняются боевые распоряжения. Ответственность за подготовку, психическую адекватность и отсутствие зависимостей у подчиненных должны брать на себя конкретные командиры.
- Ушедший в отставку начальник патрульной полиции Евгений Жуков системно работал для обкатки гражданских по статусу полицейских в боевых действиях. Поэтому создана бригада полиции "Хищник". Поэтому во многих управлениях патрульной полиции созданы боевые подразделения. К моему взводу под Купянском и под Липцами были приданы два расчета БПЛА боевого подразделения патрульной полиции Харьковщины "Робокопы", которым командует лично начальник патрульной полиции области Виктор Левченко. Расчет "Патруль" действовал под Купянском максимально эффективно и заслужил уважение всей ударной группировки, несмотря на регулярные обстрелы и удары по их позиции. С заместителем командира полка патрульной полиции Антоном Боровковым я лично несколько раз выходил на разведку под Купянском, это человек абсолютно надежный под огнем врага и ударами дронов. Надеюсь, что Жуков, который поступил как ответственный офицер, в составе МВД сможет на другой должности продолжить работу по боевому применению полиции, учитывая его авторитет в Силах обороны.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
