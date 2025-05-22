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Мнения Убийство Андрея Портнова

"Предавал Украину и продавал судебные решения, как Эскобар — кокаин". Из-за чего могли убить Андрея Портнова

"Портнова убила тотальная коррупция в судах и правоохранительных органах, которую он сам и создал. Потому что если бы в Украине работал закон, то Портнов бы сидел в тюрьме и остался жив", — уверен военный журналист Юрий Бутусов.

Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Военный журналист
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Фото: Facebook | Юрий Бутусов: "Портнов был мозгом действующего спрута судов и правоохранительных органов, которые грабят украинский бизнес"
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Андрей Портнов предавал Украину и продавал судебные решения и дела правоохранителей в таких же масштабах, в которых Эскобар в Колумбии продавал кокаин.

Против меня Портнов подал более 20 исков, и в его интересах выносили заказные решения десятки судов первой и второй инстанции, но благодаря работе адвокатов Портнов проиграл мне все до одного дела в Верховном суде, поэтому никаких опровержений я не делал, никаких денег я ему не платил.

Портнов — единственный гражданин Украины, против которого объявлены санкции США, но против которого не ввела санкции Украина. Причина санкций — коррупционное влияние на судебную власть в Украине. И именно поэтому всесильный судебный мафиози Портнов не получил санкции от действующей власти — потому что она с 2019 года была соучастницей его преступлений.

Убийство Портнова — это, на мой взгляд, заказ одного из тех в Украине, у кого он либо украл деньги, либо захватил бизнес, либо собирался это захватить. Портнов был мозгом действующего спрута судов и правоохранительных органов которые грабят украинский бизнес, беспредел усилился особенно после российского вторжения. Да, идет страшная война, а Портнов руководил десятками руководителей правоохранительных органов и подразделений, десятками судей, брал в долю тех, кто их назначает из верхушки власти, и грабил десятки миллионов долларов из обездоленной войной страны, отбирая чей-то бизнес или деньги.

Основания люто ненавидеть Портнова были у бесчисленного количества людей.

Портнова убила тотальная коррупция в судах и правоохранительных органах, которую он сам и создал.

Потому что если бы в Украине работал закон, то Портнов бы сидел в тюрьме и остался жив.

Такая судьба ждет и других действующих чиновников и "смотрящих", которые сейчас безнаказанно дают приказы грабить, уничтожать, вешают санкции только чтобы выбить взятки.

Смотрите на Портнова, вы — мафия в высших государственных кабинетах, друзья и партнеры Портнова, считающие себя бессмертными в своих креслах. Потому что там, где не работает закон, вы однажды так же легко будете лежать на улице в пыли — так, как кончил Эскобар, так, как кончил Портнов, и о вас снимут сериал не как о героях, а как о преступниках.

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