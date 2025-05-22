"Зраджував Україну та продавав судові рішення, як Ескобар — кокаїн". Через що могли вбити Андрiя Портнова

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Андрій Портнов зраджував Україну та продавав судові рішення та справи правоохоронців в таких саме масштабах, в яких Ескобар в Колумбії продавав кокаїн.

Проти мене Портнов подав понад 20 позовів, і в його інтересах виносили замовні рішення десятки судів першої та другої інстанції, але завдяки роботі адвокатів Портнов програв мені усі до одної справи у Верховному суді, тому жодних спростувань я не робив, жодних грошей я йому не сплачував.

Портнов — єдиний громадянин України, проти якого оголошені санкції США, але проти якого не ввела санкції Україна. Причина санкцій — корупційний вплив на судову владу в Україні. І саме тому всесильний судовий мафіозі Портнов не отримав санкції від діючої влади — бо вона з 2019 року була співучасницею його злочинів.

Вбивство Портнова — це, на мій погляд, замовлення одного з тих в Україні, у кого він або вкрав гроші, або захопив бізнес, або збирався це захопити. Портнов був мозком діючого спрута судів та правоохоронних органів які грабують український бізнес, свавілля посилився особливо після російського вторгнення. Так, йде страшна війна, а Портнов керував десятками керівників правоохоронних органів та підрозділів, десятками суддів, брав в долю тих, хто їх призначає з верхівки влади, та грабував десятки мільйонів доларів зі знедоленої війною країни, відбираючи чийсь бізнес або гроші.

Підстави люто ненавидіти Портнова були у незліченної кількості людей.

Портнова вбила тотальна корупція у судах та правоохоронних органах, яку він сам і створив.

Бо якби в Україні працював закон, то Портнов би сидів у тюрмі і залишився живим.

Така доля чекає й інших діючих високопосадовців та "смотрящих", які зараз безкарно дають накази грабувати, знищувати, вішають санкції тільки щоб вибити хабарі.

Дивіться на Портнова, ви — мафія у найвищих державних кабінетах, друзі та партнери Портнова, що вважають себе безсмертними у своїх кріслах. Бо там, де не працює закон, ви одного разу так само легко будете лежати на вулиці у пилюці — так, як кінчив Ескобар, так, як кінчив Портнов, і про вас знімуть серіал не як про героїв, а як про злочинців.

Джерело.

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